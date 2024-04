Twee verdachten aangehouden na schietincident Pelsterstraat

GRONINGEN – De politie heeft twee verdachten aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het schietincident in de Pelsterstraat op dinsdag 9 april. Het gaat om een 17-jarige jongen en een 24-jairge man, beide uit Groningen. Bij het incident raakte niemand gewond.

De politie kreeg op dinsdag 9 april rond 17.45 uur een melding van een schietincident in de Pelsterstraat, waarbij is geschoten met vermoedelijk een vuurwapen of een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt. De twee verdachten zijn vervolgens te voet gevlucht in de richting van het hoofdstation en zijn later elders in de stad Groningen aangehouden.

Onderzoek

De politie is ter plaatse direct een onderzoek gestart. Er is onder meer sporenonderzoek gedaan en is er gesproken met buurtbewoners. De politie kwam de twee verdachten vervolgens rond 19.45 uur op het spoor op de Petrus Campersingel. Zij zijn daar aangehouden en naar het bureau gebracht. Ze zitten nog vast en worden verhoord.

Getuigen

De politie doet verder onderzoek naar het schietincident en wat daar aan vooraf is gegaan. Dat is op dit moment nog onvoldoende duidelijk. De politie is om die reden ook op zoek naar getuigen die meer weten over wat er precies is gebeurd. Heeft u dinsdag 9 april tussen 17.15 uur en 18.45 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Pelsterstraat, dat te maken kan hebben met dit incident? Of heeft u de verdachten daarna nog gezien in de buurt van het hoofstation of de Petrus Campersingel? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel je informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Bron: Politie Groningen