Vrijheidsmaaltijd voor het eerst in het Veteranenhuis Northbase

WINSCHOTEN – Onder de titel ‘Vrijheid Vier Je Samen’ vieren we de Bevrijdingsdag dit jaar voor het eerst in het Veteranenhuis Northbase in Winschoten met een Vrijheidsmaaltijd.



Vrijheidsmaaltijd is een landelijk initiatief van Nationaal Comité 4 en 5 mei dat al sinds 2012 bestaat. Het doel is hiervan is door heel Nederland met behulp van deze maaltijden mensen met elkaar te verbinden binnen het thema vrijheid.



Northbase opende zijn deuren half september vorig jaar en is hiermee het enige Veteranenhuis in de twee provinciën Groningen en Friesland dat erkend is door het landelijk overkoepelend orgaan Veteranen Ontmoeting Centra (VOC).

Dat de vrijheid in het Veteranenhuis wordt gevierd behoeft geen uitleg. Als geen ander weten veteranen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zij hebben immers in het verleden daarvoor moeten vechten, zodat anderen in vrijheid kunnen leven.

De Vrijheidsmaaltijd in de vorm van een brunch vindt plaats op 5 mei 2024 van 11:00 tot 14:00 uur in het veteranenhuis Northbase aan de Blijhamsterstraat 11A, 9671 AS in Winschoten (GR), met een inloop en uitloop van 30 minuten. We nodigen alle veteranen, overige (ex-)geüniformeerden en alle belangstellenden van harte uit om de vrijheid met elkaar te vieren, onder het genot van een uitgebreide broodmaaltijd met de Vrijheidssoep en een goed gesprek. Deelname is geheel gratis voor iedereen.

Aanmelden kan via onderstaande link of via de QR hieronder:

https://tinyurl.com/VrijheidVierJeSamen2024