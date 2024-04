Wie zal de provinciale voorleeskampioen van Groningen worden?

VEENDAM – Voor de 8 finalisten (Verah-Lynn, Brendt, Yvonne, Senna, Aleyna, Olivier, Vera en Roos) uit de groepen 7 en 8 van verschillende basisscholen uit de provincie Groningen zijn het spannende tijden, want zij zullen de strijd met elkaar aangaan om de felbegeerde titel Provinciale Voorleeskampioen van Groningen. De provinciale finale vindt dit jaar plaats op woensdag 17 april in Vanberesteyn in Veendam en begint om 9.30 uur.

De winnaar van deze spannende provinciale finale gaat niet alleen naar huis met de prestigieuze titel en een beker. Ook mag de Groningse winnaar op woensdag 22 mei het opnemen tegen de 11 andere provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd, die wordt gehouden in TivoliVredenburg in Utrecht. De uiteindelijke winnaar mag zich een jaar lang ‘De Nationale Voorleeskampioen 2024’ noemen.

Tijdens de voorleeswedstrijd zullen de deelnemers voorlezen uit hun eigen gekozen boek. De jury bestaat dit jaar uit Tjeerd van Dekken (gedeputeerde, provincie Groningen), Rachel van den Hoogen (directeur-bestuurder Biblionet Groningen) en Corien Oranje (kinderboekenschrijver).

Biblionet Groningen organiseert jaarlijks de provinciale rondes van De Nationale Voorleeswedstrijd in Groningen. Naast de voorleeswedstrijd organiseert Biblionet Groningen ook een randprogramma voor alle aanwezige scholieren, die gekomen zijn om hun klasgenoot aan te moedigen.

De Nationale Voorleeswedstrijd is een leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd aan een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is.

Meer informatie op de website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

Ingezonden