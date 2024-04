Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de volgende activiteiten:

Zaterdag 20 april 2024 Vroege vogelwandeling in de Lettelberterpetten 05.45 uur – 07.30 uur De Hooilanden 12 Lettelbert

Deze excursie is zowel voor beginnende als gevorderde vogelaars. De gidsen zullen alles vertellen over de vogelsoorten die juist in deze vroege ochtenduren zich laten zien. Neem een verrekijker en/of camera mee voor prachtige foto’s en onvergetelijke momenten. Deelname is gratis, aanmelden graag via de website.

Zaterdag 20 april 2024 Weidevogels in het Reitdiepgebied 09.00 uur – 11.30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep, Wolddijk 103

Beleef tijdens deze fietsexcursie (10km) de weidevogels in het Reitdiep. Aanbevolen wordt om een verrekijker en eventueel een camera mee te nemen. Deelnemers met een e-bike adviseren wij om een fietshelm te dragen. Deelname is gratis, aanmelden graag via de website.

Zaterdag 20 april 2024 Microscoopmiddag 13.30 uur – 15.30 uur Landgoed Coendersborg, Oudweg 15 Nuis

Natuur onder de microscoop. Een middag voor jong en oud over de wonderen van de kleine natuur-wereld. De middag wordt georganiseerd door Het Groninger Landschap in samenwerking met IVN Westerkwartier e.o. Deelname is gratis, aanmelden graag via de website.

Zaterdag 20 april 2024 Avondwandeling – Nachtvogels in de Onnerpolder 20.30 uur – 23.30 uur Fietstunnel Waterhuizerweg (bij fietsknooppunt 78) Dr. Ebelsweg 9755 TT Haren

Je loopt over het prachtig gelegen fietspad aan de noordkant van het gebied. Het startpunt is bij Waterhuizen en de route gaat verder richting het Drents Diep. Deelname is gratis, aanmelden graag via de website.

Zaterdag 20 april 2024 Late Avondwandeling 21.00 uur – 23.00 uur Bourtangerveld, W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Ga met de gidsen van Het Groninger Landschap mee wandelen in de zwoele avondlucht. Op zoek naar de uilen, en wellicht hoort of zie je de nachtzwaluw? Sta een moment stil en luister naar wat je hoort, of vooral wat je niet hoort. Een moment van bezinning op het prachtige Bourtangerveld. Deelname is gratis, aanmelden graag via de website.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Ingezonden