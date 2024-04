Cinema in concert presenteert premier Netflix’s Life on our planet in concert met Noordpool Orkest



GRONINGEN- Cinema in Concert brengt de première van Life On Our Planet in Concert naar de mooiste theaters in de Benelux. De gloednieuwe achtdelige documentaireserie van Netflix, verteld door Morgan Freeman en geproduceerd door Steven Spielberg en het Emmy® Award-winnende team achter Our Planet,vertelt het ongelooflijke verhaal van de epische vier miljard jaar durende reis van de aarde. De serie is dit najaar te beleven als spectaculaire audiovisuele live-ervaring: Life On Our Planet in Concert. Waar het Noordpool Orkest de opwindende score van Lorne Balfe live ten gehore brengt. Het concert zal plaatsvinden in oktober/november in theaters in de Benelux.



Voor het eerst te zien op het witte doek én in de theaters voert het Noordpool Orkest gedurende 90 minuten de score van Lorne Balfe uit als een muzikale reis door de geschiedenis van onze planeet. Life On Our Planet in Concert is een opwindende muzikale ervaring, met een partituur die de evolutie van de natuur op treffende wijze weergeeft. “Het is spannend om de Score for Life On Our Planet naar het live publiek te kunnen brengen. Het is een reis door miljarden jaren, een concept van leven en adem en muziek dat je bij elke stap zal verbinden”, zegt Lorne Balfe, de Schotse componist en producer van de partituur. Zijn brede scala aan credits (waaronder Top Gun Maverick / Argyle / The Crown) hebben hem vele onderscheidingen opgeleverd, waaronder een Grammy en een Emmy- en Bafta-nominatie.



Dit wordt een unieke belevenis van de samenkomst van live muziek met de eerste wezens die uit de zeeën kwamen en het land opgingen, tot de eerste dieren die konden vliegen. Door een van de langstlevende dynastieën van de aarde, de dinosauriërs, opnieuw te bezoeken, is de kijker getuige van het tijdperk van de zoogdieren en de opkomst van het gevaarlijkste dier dat de aarde ooit heeft gezien: mensen.

Tickets zijn vanaf 22 april verkrijgbaar via een exclusieve pre-sale. Inschrijven voor de voorverkoop kan via: https://cinemainconcert.nl/life-on-our-planet/

Cinema in Concert presenteert: Life On Our Planet in Concert

30 & 31 oktober 2024 | Het Concertgebouw Amsterdam

1 november 2024 | De Vereeniging Nijmegen

2 november 2024 | Koningin Elisabethzaal Antwerpen

4 november 2024 | De Doelen Rotterdam

7 november 2024 | Martiniplaza theater Groningen



Over het Noordpool Orkest:

Het Noordpool Orkest bestaat al meer dan 10 jaar volledig uit professionele musici en speelde met solisten als Douwe-Bob, Waylon, Ellen ten Damme en Bert Visscher. Zij stonden op de mainstage van Pinkpop en openden het North Sea Jazz Festival. Ze hebben de meesterwerken van grote componisten als Hans Zimmer en John Williams voor volle theaterzalen uitgevoerd met de filmconcerten van Harry Potter and the Philosopher’s Stone™ in Concert, The Godfather Live in Concert, Gladiator Live in Concert, Home Alone in Concert en Love Actually in Concert.



Over Cinema in Concert:

Cinema in Concert organiseert muziek en concertervaringen in Europa. Ze organiseren filmconcerten waarbij films in zijn geheel worden getoond terwijl een symfonieorkest (en soms ook koor) de onvergetelijke muziek ten gehore brengt. Een fantastische belevenis die bezoekers meesleurt in een muzikale reis en wervelende cinema-ervaring. Filmconcerten die zij hebben georganiseerd zijn o.a. Gladiator, Harry Potter, Love Actually en de Godfather. Daarnaast organiseren zij ook eigen producties: zoals Efteling in Concert. Aan de hand van de iconische Efteling-muziek brengt deze magische show het verhaal van het park tot leven.



Voor meer informatie kijk op https://cinemainconcert.nl/life-on-our-planet/

