DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

In het kader van een onderzoek heeft de politie op 9 februari bewijsmateriaal zeker gesteld. Van een aantal zaken is de eigenaar niet bekend (zie foto’s). De rechtmatige eigenaar kan contact opnemen met de politie van Meppen.

Gistermiddag werd op de Burgstraße in Meppen een geparkeerde grijze Fiat door een passerende bus geschampt. De bestuurder is doorgereden.

Tussen dinsdag en woensdag is bij een restaurant aan de Lingener Straße in Meppen ingebroken. Er zijn meerdere portemonnees, met daarin wisselgeld, en een laptop gestolen. De schade bedraagt 370 euro.

Niederlangen

Tussen 27 maart en 4 april zijn uit het bosperceel Erdhütte aan de Sustrumer Straße zo’n 30 ronde houten palen gestolen. Deze zijn vermoedelijk met een vrachtwagen afgevoerd. De schade bedraagt 2.430 euro.

Lathen

Tussen 20.00 en 06.00 uur is in de avond/nacht van dinsdag op woensdag aan de Zum Wehr in Lathen een buitenboordmotor van een boot gestolen. De schade bedraagt 1.500 euro.

Cloppenburg en omgeving

Op woensdag 10 april zijn tussen 11.00 en 19.00 uur in de omgeving van Cloppenburg diverse mobiele en stationaire verkeerscontroles uitgevoerd. De nadruk lag vooral op snelheidsmetingen. In totaal werden 65 voertuigen gecontroleerd.

Omstreeks 15.46 uur werd op de Eleonorenring in Friesoythe een 37-jarige automobilist uit Friesoythe gecontroleerd. Tijdens de controle rees het vermoeden dat hij mogelijk onder invloed was van verdovende middelen. Een voorlopige drugstest was positief voor THC. Er werd een bloedmonster afgenomen. De man kreeg een rijverbod opgelegd.

Rond 17.34 uur werd op de Friesoyther Straße in Bösel een 22-jarige man uit Bösel gecontroleerd. Ook hier ontstond het vermoeden dat hij onder invloed was van verdovende middelen. Een voorlopige drugstest was positief voor amfetamine. Er werd ook een bloedmonster afgenomen en verder reizen werd verboden.

Rond 13.00 uur controleerden agenten aan de Friesoyther Strasse in Bösel een 45-jarige automobilist. Een ademtest wees 1,30 promille aan. Er werd een bloedmonster afgenomen en de man kreeg een rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.

Tegen alle drie personen wordt een onderzoek ingesteld.

Tijdens een snelheidscontrole op de Böseler Straße reed een 27-jarige bestuurder uit Friesoythe 80 km/u in plaats van de daar toegestane 50 km/u.

Agenten stelden in het gebied van een 30-zone op een school aan de Barßeler Straße in Friesoythe een bijzonder groot aantal overtredingen vast. Binnen ongeveer anderhalf uur werden 30 bekeuringen uitgedeeld. De hoogste overtreding werd gepleegd door een 56-jarige man uit Friesoythe. Hij reed 48 km/uur in plaats van de toegestane 30 km/uur.

Bij verdere controles zijn aanvullende verkeersovertredingen geconstateerd, zoals een vrouw en haar kind die geen veiligheidsgordels droegen.

Samenvattend konden de politieagenten één keer rijden onder invloed, twee keer rijden onder invloed van drugs, elf verkeersovertredingen op het gebied van boetes en 50 op het gebied van waarschuwingsboetes registreren. Bovendien werden twee overtredingen van de Wet op de verplichte verzekering vastgesteld en zijn er onderzoeken ingesteld.

Weener

Om 6.10 uur gistermorgen ontdekte een 61 jarige man dat vanaf de aanhanger van zijn vrachtwagen een trilplaat was gestolen. Hij had de vrachtwagen een dag eerder om 17.00 uur op een groenstrook aan de Am Südertief in Weener geparkeerd. Toen hij de volgende ochtend bij zijn vrachtwagen kwam, zag hij dat de aanhanger losgekoppeld was en de trilplaat ontbrak. Er is aangifte gedaan.

Gisteravond controleerden agenten om half acht op de parkeerplaats Rheiderland, aan de A31, een vrachtwagen met aanhanger. Er werden verschillende overtredingen vastgesteld. De 54-jarige chauffeur gebruikte zijn voertuig voor commerciële doeleinden, terwijl de in de vrachtwagen geïnstalleerde tachograaf vanwege een technisch defect niet werkte. Hierdoor kon de bestuurder geen bewijs van zijn rijtijden aantonen. Ook stelden de agenten vast, dat de vier personenauto’s, die op de aanhanger stonden, vrijwel onbeveiligd werden vervoerd. Zo stonden van de auto’s de ramen open en verkeerden de gebruikte spanbanden in een niet-functionele en rijklare staat. Er werd ook vastgesteld dat twee van de banden van de aanhanger minder dan de vereiste minimale profieldiepte hadden. Bovendien ontbrak één van de banden van de trailer , waardoor de trailer slechts met vijf banden reed. De bestuurder moest zijn combinatie laten staan. (Foto’s: Politie Leer)