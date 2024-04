Lopers Team Wens Marathon lopen in sponsorshirt voor Wensambulance Noord-Nederland

REGIO – Team Wens Marathon bestaat uit Nienke Westerman uit Winschoten, Anneloes en Arjan Reit uit Wedde, Frekie Jongsma uit Finsterwolde, Bert Beikes uit Oude Pekela, Johannes Houwen uit Wedde en Jan Johan ten Have uit Onstwedde.

De zeven lopen in een shirt waarop de logo’s van maar liefst 27 sponsors prijken. De sponsors maakten hun bijdrage rechtstreeks over aan de Wensambulance, er blijft geen cent aan de strijkstok hangen. De shirts, die zijn ontworpen en bedrukt door Middeljans Sport & Reclame, werden afgelopen vrijdag gepresenteerd bij burcht Huis te Wedde. Daar vond ook een fotoshoot plaats.

De sponsorshirts zijn niet de enige manier waarop Team Wens Marathon geld inzamelt voor Wensambulance Noord Nederland. Ook kan iedereen het team persoonlijke sponsoren via onderstaande link. Daarnaast is er momenteel een statiegeldactie voor dit goede doel bij supermarkt Jumbo in Vlagtwedde.

Evenementen

Lopers van Team Wens Marathon verschijnen aan de start van een groot aantal evenementen, soms alleen en soms in groepjes van wisselende samenstelling. Er staat een viertal grote evenementen op het programma. Bert Beikes loopt de BMW Berlin Marathon 2024, Arjan en Anneloes Reit en Jan Johan ten Have de Jungfrau-Marathon in de Zwitserse Alpen, Johannes Houwen de Nijmeegse 4 daagse en Frekie Jongsma de 50 kilometer tijdens de RUN van Winschoten. Daarnaast waren en zijn er lopers van de partij op loopevenementen zoals de Klap-tot-Klaploop in Stadskanaal, de 10 van Bellingwolde, de Onstwedder Omloop,

de Knoalster Wensloop, de RUN van Gieten, de Bevrijdingsloop-estafette van Wageningen naar Veendam, Vuurtorenloop Vlieland en de Sauerland Trailrun.



Voor al deze evenementen is persoonlijke sponsoring mogelijk. Elke bijdrage is van grote waarde. Dit kan via de betaallink bit.ly/3PXu4vW of naar IBAN-nummer NL19RABO0102444226 van stichting Wensambulance Noord-Nederland onder vermelding van ‘Team Wens Marathon 2024’.

Ingezonden