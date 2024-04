Manege De Driesporen in Onstwedde blaast Koningsdag Concours nieuw leven in

ONSTWEDDE – Manege De Driesporen blaast het Koningsdag Concours nieuw leven in. Onder het gloednieuwe dak van de manege en op het omliggende terrein vinden die dag diverse activiteiten plaats voor iedereen, lid of geen lid, van jong tot oud. “Het Koningsdag Concours van De Driesporen was in het verleden een begrip in een grote regio. Wij hopen op 27 april een basis te leggen voor nieuw elan voor dit mooie evenement in de toekomst”, zegt Jan Heino Drenth namens de organisatie.

Het Koningsdag Concours begint al om 9.00 uur met een KNHS outdoor dressuurwedstrijd B tot en met ZZL voor paarden en pony’s. Leden van de bond mogen meedoen aan deze wedstrijd, waarvoor de inschrijving via de KNHS-website verloopt. Publiek is welkom, de toegang is gratis.

Elke bezitter van een paard of pony kan deze dag meedoen aan het oefenparcours springen, dat op het buitenterrein staat opgesteld. Elke gewenste hoogte is mogelijk. Iedereen kan meedoen, er is begeleiding aanwezig. Starten gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Tussen 12.15 en 13.00 uur geeft de bekende Groningse amazone Wytske Schuth een clinic waarbij ze laat zien hoe ze haar paard los rijdt. Aansluitend rijdt zij een demonstratiekür op muziek

‘s Middags kan iedereen met eigen paard of pony meedoen aan een behendigheidsspel. “Deelnemers hoeven hiervoor geen lid te zijn van manege De Driesporen”, zegt Drenth. Het is de bedoeling dat de deelnemers in het oranje verkleed gaan. Er zijn prijzen voor de mooiste en snelste combinaties.

Voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar is er van 14.15 tot 15.15 uur een stokpaardjesrace. Met hun stokpaardje leggen zij rennend een parcours over hindernissen af. Voor kinderen die zelf geen stokpaardje hebben, heeft de manege deze beschikbaar. Alle deelnemers krijgen een prijs en wie in het oranje verkleed meedoet kan een extra prijs winnen. Opgave kan tot en met 25 april.

De hele dag is er een strodorp met verschillende kraampjes waar allerhande producten worden gepresenteerd en verkocht. Ook is er de hele dag een Koningsdag Fotoshoot door Esther Heis fotografie. Iedereen kan hier een fotoshoot in het oranje laten maken. Deelnemers kunnen dan alleen of samen met iemand in oranjesfeer op de foto met bijvoorbeeld paard of hond.

Opgave voor deelname kan via WhatsApp op nummer 06-27027649. Opgave voor het oefenparcours kan ook via oefenparcoursdriesporen@gmail.com.

