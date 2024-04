Pekela staat er goed op bij gebruikers van Wmo

PEKELA – Pekelders die gebruik maken van ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn tevreden over de hulp van de gemeente. Zo’n 85 procent van de deelnemers geeft een positief oordeel. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ onder 190 gebruikers van de Wmo in de gemeente Pekela.



Snelle hulp

Via de Wmo kunnen Pekelders van de gemeente ondersteuning krijgen in bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, bij aanschaf van een rolstoel of bij deelnemen aan dagbesteding. Volgens de cliënten worden ze over het algemeen snel geholpen, voelen ze zich serieus genomen en worden er in gezamenlijkheid oplossingen gevonden.



Cliëntondersteuner

Binnen de gemeente Pekela is een onafhankelijk cliëntondersteuner beschikbaar. Deze man of vrouw kijkt samen met de Wmo-gebruiker wat er nodig is en waar hij of zij moet zijn voor een hulpvraag. De bekendheid van de clientondersteuner wordt steeds groter maar er zou nog vaker een beroep op gedaan kunnen worden.



Positieve tendens

De in eerdere jaren waargenomen positieve tendens blijft zich ook in 2023 voortzetten.

