Roze Loper voor locatie Veltman in Weiteveen: ‘iedereen kan hier zichzelf zijn’

WEITEVEEN – Locatie Veltman voor beschermd wonen van Treant in Weiteveen heeft als tweede zorginstelling in Drenthe de Roze Loper gekregen. Dit keurmerk wordt door Stichting Roze 50+ gegeven aan zorginstellingen die zich inzetten voor een veilige woon- en leefomgeving voor lhbti’ers.

‘Respect, tolerantie en een open blik zorgen ervoor dat mensen met psychiatrische, maatschappelijke en sociale problemen zich in Veltman veilig en thuis voelen. Het maakt niet uit welke seksuele geaardheid, afkomst, huidskleur, religie of manier van leven iemand heeft. In Veltman kan iedereen zichzelf zijn en hoort iedereen erbij’, aldus een trotse Peter Muter, locatiehoofd van Veltman. Het keurmerk is door gezamenlijke inzet van bewoners, vrijwilligers en medewerkers behaald.



‘Roze’ bewoonsters krijgen Roze Loper

Marije Lugtmeijer, Roze 50+ ambassadeur, en Manon Linschoten, landelijk projectleider bij Stichting Roze 50+, reikten vanmiddag Roze Loper uit. Regina Hofmeijer en Thea Wencker, twee ‘roze’ bewoonsters uit Veltman, namen het keurmerk de Roze Loper trots in ontvangst.

Over de Roze Loper

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis en veilig voelt in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. De Roze Loper is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg, gevolgd door een audit door een onafhankelijke Certificerende Instelling.

Op de foto: ‘Roze’ bewoners Regina Hofmeijer en Thea Wencker nemen het keurmerk de Roze Loper in ontvangst onder toeziend oog van Marije Lugtmeijer (midden met sleutel) en Manon Linschoten (rechts op de foto)

