Statenfractie GroenLinks wil meer veiligheid voor fietsers: “Stop met victim blaming!”

GRONINGEN – GroenLinks wil dat er meer gedaan wordt om de veiligheid van fietsers in de provincie Groningen te garanderen.

Uit de jaarlijkse cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal verkeersdoden in de provincie Groningen in 2023 opnieuw is toegenomen. Met name het aantal dodelijke fietsslachtoffers stijgt landelijk al enkele jaren. Verder tonen de cijfers tonen aan dat de meeste dodelijke fietsslachtoffers vallen als gevolg van botsingen met automobilisten. Om deze zorgwekkende trends te keren wil de Statenfractie van GroenLinks actie zien van het college van GS.

GroenLinks wil dat iedere Groninger veilig kan en wil fietsen. Daarom is de partij onaangenaam verrast over de actie ‘Groningen, Zet ‘M Op!’ Met deze campagne wil de Provincie Groningen het gebruik van fietshelmen onder alle lagen van de Groninger bevolking normaliseren. Volgens Statenlid Bas de Boer is deze ‘helmplicht’ slecht voor het imago van fietsen: “Een fietshelm kan zeker veiliger zijn voor kwetsbare fietsers of op snellere tweewielers, maar het moet niet de norm worden. Door een fietshelm voor alle Groningers te normaliseren, wek je het idee dat fietsen een gevaarlijke activiteit is. Dat is natuurlijk het laatste dat we als provincie moeten willen: fietsen is juist leuk, duurzaam en gezond! Het moet daarom normaal zijn om zonder helm op veilig te kunnen fietsen!”

GroenLinks ziet liever dat de aandacht gericht wordt op de daadwerkelijke hoofdoorzaak: aanrijdingen door automobilisten. De partij wil daarom inzet zien voor onder andere meer en veilige fietspaden, en lagere snelheden voor autoverkeer. Zo hoopt ze het verkeer in de provincie Groningen veiliger te maken voor fietsers. De Boer: “We moeten onze maatregelen niet op fietsers richten, zij zijn juist het slachtoffer. Stop met victim blaming! Zorg er juist voor dat fietsers veilig de weg op kunnen en daar minder gevaar hebben van snelle auto’s. Dat verbetert de verkeersveiligheid!”

Ingezonden