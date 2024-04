STADSKANAAL – Kennis over water en de liefde voor prentenboeken samenbrengen: dat doen de Groningse Bibliotheken met het verhalenpad Reis van de Regen.

Langs routes en belevingspaden van het Waterschap zijn bladzijden uit het boek ‘De Reis van de Regen’ te lezen. Op deze bladen lees je hoe belangrijk water is voor onze samenleving. Aan de hand van een opdrachtenboekje, komen kinderen er achter wat er allemaal in het water leeft, hoe ze kunnen checken hoe schoon het water is en waarom waterbeheer in onze provincie zo belangrijk is.

Op woensdagmiddag 17 april vanaf 14:30 is het verhalenpad in het Pagedal in Stadskanaal. Startlocatie is Hoveniersweg 1. Meer informatie staat op biblionetgroningen.nl/reis-van-de-regen

Spelletjesmiddag Hozen en Lozen

Houd je van bordspelen? Kom dan op woensdag 24 april om 14:30u naar de Bibliotheek Stadskanaal en speel het bordspel Hozen & Lozen, waarin je kunt strijden om water. Wie lukt het om de polder droog te houden? Het spel is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Het spel zit vol met leuke weetjes en hoe meer je van water afweet hoe groter de kans dat je wint! Meer informatie staat op biblionetgroningen.nl/reis-van-de-regen

Beide activiteiten zijn gratis toegankelijk, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Ingezonden