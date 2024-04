Voorjaarsmarkt in de Heggerank

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 11 april, 06.00 uur door John Havinga

GRIJZE DAG MET WAT REGEN | WARMER RICHTING HET WEEKEND

We hebben vandaag meer bewolking en nu en dan wat lichte regen. Daardoor zal het vandaag een grijze dag zijn, met een middagtemperatuur rond 15 graden. De wind komt uit het zuidwesten en wordt matig. In de loop van de middag wordt het wel wat droger en ook in de avond, maar de bewolking zal de boventoon blijven voeren.

Morgen hebben we wat beter weer, met nu dan de zon en droog weer en de middagtemperaturen kunnen nog weer iets hoger uitkomen rond 17 à 18 graden. Dan zal de zon echter wel nodig zijn en als het een beetje meezit krijgen we die in de middag nu en dan even te zien. De wind komt uit het zuidwesten en wordt matig (3-4 Bft).

Het weekend laat 2 gezichten zien met op zaterdag de beste dag van het weekend, waarbij de middagtemperatuur op kan lopen naar 20 à 21 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. Op zondag en maandag echter wordt dan weer een dalende trend ingezet voor wat betreft temperatuur. Het kwik ligt zondagmiddag rond 13 graden en op maandag met regen en buien, rond 11 à 12 graden, bij een vrij krachtige zuidwest- naar noordwest draaiende wind.