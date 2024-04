Wereld Parkinson Dag: “Mensen met Parkinson moeten blijven bewegen”

VEENDAM – Harry Schipper (81) uit Veendam is parkinsonpatiënt. Wanneer hij op een ochtend uit bed wil stappen, merkt hij dat het hem niet lukt om overeind te komen. “Ik viel achterover op het bed en

riep mijn vrouw. Ze pakte mijn handen stevig vast en probeerde me te helpen, maar ik viel steeds

weer achterover. Ik zei dat er iets niet goed was en dat ze de dokter moest bellen.”



Op advies van de neuroloog gaat Harry naar de internist. Er worden verschillende testen gedaan en

daaruit blijkt dat hij een vorm van Parkinson heeft. Harry wordt doorverwezen naar het

behandelcentrum in Veenkade. Daar worden behandelprogramma’s op maat aangeboden voor

mensen met Parkinson. Per cliënt wordt gekeken naar wat hij kan en welke oefeningen goed zijn.



Druiven en kippen

“Twee keer per week heb ik fysiotherapie, want mensen met Parkinson moeten blijven bewegen. Het

vertraagt het achteruitgaan. We krijgen oefeningen waarmee we onze balans, coördinatie en kracht

trainen. Daarnaast krijgen we looptrainingen en leren we spelenderwijs ons lichaam beter te

bewegen. Op een groot tv-scherm verschijnen druiven en kippen die ik moet vangen. Ik dacht eerst:

wat een flauwekul, maar ik ontdekte dat juist dit spel ervoor zorgt dat ik alle botten en spieren ik

mijn lichaam beweeg.”



Dans op Recept

In Veenkade kunnen mensen met Parkinson sinds kort deelnemen aan Dans op Recept. Uit

wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat danslessen een gunstig effect hebben op het

zelfvertrouwen, de kwaliteit van leven en de motorische symptomen van Parkinson. “De docente is

balletdanseres geweest. Ze brengt haar arm heel sierlijk omhoog waarna we haar moeten nadoen. Er

wordt veel gelachen tijdens danstherapie.”



Lees het hele verhaal van Harry Schipper op de website “Mensen met parkinson moeten blijven

bewegen.” › Zorggroep Meander (zgmeander.nl)



