Impacter certificaten uitgereikt bij Break! Veendam

VEENDAM – Vrijdagavond zijn in Jongerencentrum Break de eerste certificaten uitgereikt van Impacter Veendam. Tien jongeren die afgelopen jaar een Impacter traject hebben gedaan ontvingen hun welverdiende certificaat voor hun maatschappelijke inzet. Ze hebben allemaal 80 uur vrijwilligers werk gedaan en hebben zichzelf daarmee verder ontwikkeld. Wethouder Ans Grimbergen kwam de certificaten mede ondertekenen en uitreiken.

Bij Impacter zetten jongeren tussen de 12 en 27 jaar zich vrijwillig in voor een ander, ontdekken hun talenten, ontmoeten nieuwe mensen en maken onze samenleving sterker. Bij De Basis Veendam krijgen ze de kans om te leren in een omgeving waar experimenteren oké is en waar je gewaardeerd wordt om wie je bent. Dat zorgt voor meer vertrouwen in jezelf, jouw talenten en je plek in de maatschappij. “Dat doen ze niet alleen maar samen met ondersteuning van een jongerencoach” aldus Maartje van de Grind.

Tekst Peter Panneman | Foto: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl