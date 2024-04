Zaterdagavond 20 april een geweldige mix van country, bluegrass en americana in d’Rentmeester

VALTHERMOND – Op zaterdag 20 april treedt Ted Russell Kamp op in d’Rentmeester.



“Hello, I am a singer / songwriter from Los Angeles and I will be touring through Northern Europe in the Spring.” Zo begon de email die Ted Russell Kamp onlangs naar ons schreef. Hij had goede verhalen over ons gehoord en was benieuwd of we een datum in zijn Europese Tour voor hem konden reserveren. En als je even zoekt wie Ted Russel Kamp is, gaan we van dit compliment toch een beetje blozen. “Rolling Stone Magazine is lyrisch over hem en noemt hem een “kopstuk uit de California Roots Music scene”. Naast dat hij zelf singer-songwriter is en al dertien albums met origineel materiaal heeft uitgebracht, is hij ook al meer dan vijftien jaar lid van de Shooter Jennings Band en heeft hij opgenomen en gespeeld met talloze andere artiesten, waaronder Duff McKagan (Guns N’ Roses), Wilson Phillips, Jessi Colter (jawel, de moeder van Shooter Jennings), Marilyn Manson en nog veel meer.



Ted kreeg in 2020 zijn eerste Grammy voor het spelen van bas op de plaat van Tanya Tucker, die de Grammy voor “Country Music-album of the year” won. Ted’s plaat Down In The Den, die in juli 2020 uitkwam, was te zien bij Rolling Stone Country, American Songwriter en op het Sirius XM Outlaw-kanaal en debuteerde op # 1 in de EuroAmericana Radio-hitlijst. Teds laatste plaat Solitaire kwam uit op 7 mei 2021, kreeg lovende kritieken en debuteerde ook op nummer 1 in de Euroamericana Radio Chart.”

Geen kleine jongen dus. Al waren we daar na 30 seconden op YouTube ook al achter! Een geweldige mix van country, bluegrass en americana – een beetje te vergelijken misschien met die andere wereldster die we hier onlangs mochten ontvangen, Walt Wilkins.



Was je bij die fantastische avond, dan wil je dit ook echt niet missen! Wat een absolute wereldster komt er weer naar Valthermond. En voor iemand van dit kaliber schuiven we de SiSo-Friday graag een dagje op naar zaterdag 20 april en wordt het een SiSo-Saturday!

Zorg dat je d’R bij bent!

Ted Russell Kamp

Zaterdag 20 april | 20:00 uur

Zaal open: 19:15 uur



Ingezonden