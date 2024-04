Albert Meezen geslaagd voor damdiploma niveau 2 zwart

WINSCHOTEN – De 9-jarige Albert Meezen uit Winschoten is woensdag 3 april geslaagd voor het damdiploma niveau 2, het zogenaamde zwart gedeelte. Het cursusboek niveau 2 bestaat namelijk uit een wit en zwart gedeelte. Het zwart gedeelte heeft een hogere moeilijkheidsgraad t.o.v. het witte gedeelte. De afgelopen maanden heeft Albert de cursus niveau 2 doorlopen en mocht vervolgens aan het proefexamen deelnemen.



Het cursusboek behandelde diverse standaardcombinaties zoals de Haarlemmer en de Coupe Philippe en damzetjes. Daarnaast werd aandacht besteed aan aanvallen, verdedigen, offeren, achterlopen en meerslag. Tevens kwamen nog enkele dambegrippen langs, zoals lange lijn, tric-trac lijnen, lange vleugel, korte vleugel, staart, oppositie, opening, eindspel en een vork. Voor dit proefexamen had Albert voldoende punten vergaard om aan het echte examen te beginnen. De examencommissie concludeerde dat Albert was geslaagd met een ruime voldoende. Na afloop mocht Albert uit handen van Han Tuenter, als voorzitter van Damclub Winschoten, het daarbij behorende diploma in ontvangst nemen. Ondertussen heeft Albert het cursusboek niveau 3 aangeschaft dat vanzelfsprekend stapje voor stapje verder gaat in de theorie. Naast standaardcombinaties wordt veel aandacht besteed aan de opbouw van de partij met als uitgangspunt de zogenaamde “streefstanden”.

