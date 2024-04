Crowdfunding voor KUNST in Porre’s Toen

ALTEVEER – Op 25 en 26 mei 2024 organiseren we voor de derde maal een kunstevenement in onze tuin: KUNST in Porre’s Toen. Dit jaar rondom een thema: de verborgen wereld onder onze voeten en onze verwevenheid daarmee.

Dertig kunstenaars nemen ons dit weekend op tal van manieren mee op onderzoek en er is van alles te zien, te horen, te beleven, te ruiken en te proeven. Het evenement is voor bezoekers gratis te bezoeken.



Maar er zitten uiteraard wel kosten aan de organisatie van zo’n evenement. Ter dekking van de kosten is er een crowdfunding gestart op www.voordekunst.nl/projecten/16941, welke onder meer gesteund wordt door het Cultuurfonds Groningen. Doe je mee? Dan wordt KUNST in Porre’s Toen van ons allemaal!

Ingezonden