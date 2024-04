DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

B401, Esterwegen

Om 9.25 uur gistermorgen is op de B401 in de richting van Esterwegen een oplegger met papierrollen in brand geraakt. De brand ontstond ter hoogte van een van de banden. De 43 jarige chauffeur wist de combinatie veilig aan de kant te zetten en op tijd de truck los te koppelen. De weg is meerdere uren voor bluswerkzaamheden afgesloten geweest. De schade wordt op 70.000 euro geschat.

Papenburg

Tussen 11 april 18.00 uur en 12 april 7.15 uur is bij kleuterschool St. Antonius aan de Tannenstraße ingebroken. Zowel binnen als buiten werden deuren beschadigd om binnen te komen. De daders hebben de kantoorruimte van de kleuterschool doorzocht. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.