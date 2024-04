Pekelders strijden Strijd om Pekels Goud

PEKELA – Heel Pekela was vandaag in rep en roer vanwege de eerste editie van de Strijd om Pekels Goud; de Doe-Denk-en-Gekke Opdrachten-Quiz voor en door Pekelders van acht tot tachtig jaar. Het evenement werd georganiseerd door welzijnsorganisatie De Badde, in samenwerking met de Pekelder buurthuizen, sporthal De Spil, de ondernemersvereniging OOP, Siep&Co , het Kapiteinshuis en de gemeente Pekela.



Deze spannende en te gekke strijd tegen de klok werd gevoerd door vier teams. In drie uur tijd moesten zoveel mogelijk opdrachten worden uitgevoerd, vragen beantwoord of bijzondere problemen opgelost.

Het team dat de meeste opdrachten of vragen goed heeft, wint de Pekels Goud-bokaal.



Klokslag 13.00 uur startte de strijd, met een spelopdracht voor de teamcaptains om het boek te verdienen, waarin de opdrachten voor deze middag stonden. Alle vier teams hadden het boek snel in handen en konden aan de opdrachten beginnen. Voor het opzoeken van de kennisvragen over Pekela op de pc of in naslagwerk hadden de teams een thuisbasis, ook moesten ze naar diverse locaties voor opdrachten (o.a. Siep&Co, molen de Onrust, het Kapiteinshuis en de Kiepe). Selfies maken bij de beelden van o.a. Fré Meis, de Ro-d-Ys en de Kiepkerel). Bij diverse ondernemers waren gouden dukaten verstopt die opgespoord moesten worden.



Het spel had een tijdsduur van 3 uur, er werd dus nogal wat van de teams verwacht. Ze moesten zich opsplitsen om zoveel mogelijk opdrachten af te krijgen en om zoveel mogelijk punten te verzamelen. De moeilijke opdrachten leverden meer punten op dan de minder moeilijke. De kennis en vaardigheden van de teams werden dus behoorlijk op de proef gesteld. Het opdrachtenboek moest uiterlijk om 16.00 uur weer ingeleverd zijn op het begin en eindpunt in MFC de Binding te Oude Pekela.



De teams en de organisatie waren zeer te spreken over deze eerste editie en hopen dat er volgend jaar veel meer teams de strijd met elkaar aan gaan, want dat er een tweede editie gaat komen is haast wel zeker volgens de organisatie.

De prijsuitreiking is donderdag a.s. in de Kiepe in Nieuwe Pekela.

Info en foto’s: Fred Stötefalk