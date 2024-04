Roze zaterdag voor de derde keer terug in Groningen

GRONINGEN – Op zaterdag 22 juni host Groningen voor de derde keer Roze Zaterdag!

Dit is het oudste en de landelijke Pride, dat elk jaar in een andere stad wordt georganiseerd. In aanloop naar Roze Zaterdag is sinds januari ook het Queer Year van start gegaan. Gedurende deze speciale periode zal Groningen het podium vormen voor informatieve bijeenkomsten, debatten, feesten en ontmoetingen. In mei wordt de line-up bekendgemaakt. Er worden tussen 30.000 en 40.000 bezoekers verwacht.

Roze Zaterdag vindt plaats in de hele binnenstad van Groningen met als centrale plek de Grote Markt waar een groot podium staat. Vaste onderdelen van de dag zijn een feestelijke parade door de stad, een informatiemarkt, en een roze kerkdienst. Daarnaast zijn er tientallen optredens op de podia voor een zo breed mogelijke doelgroep. Een feestelijke mix van landelijke artiesten en lokale talenten, koren, exposities, kinderprogramma’s, film en natuurlijk veel feesten.

Klik HIER voor meer informatie

Ingezonden door Stichting Roze Zaterdag