Siefkes Vastgoed: Van ‘rotte kies’ tot ‘gouden tand’

NIEUWE PEKELA – Vandaag was de feestelijke opening van Siefkes Vastgoed B.V.

Jarenlang stond het pand aan de Albert Reindersstraat in Nieuwe Pekela leeg. Wat ooit een tapijthandel was, werd een ‘rotte kies’ aan het Pekelder Hoofddiep. Totdat Erik Siefkes van het gelijknamige vastgoedbedrijf en makelaardij bedacht dat het pand precies paste in zijn plannen. Siefkes verbouwde het statige pand tot een prachtige zaak.

Vanmiddag was de feestelijke opening met muziekband “At your service Music”, goochelaar Jos Tipker en een heuse wijnprofessor. Burgemeester Jaap Kuin luidde, samen met Siefkes en zijn twee zoons ,met een knal een nieuw tijdperk in voor het bedrijf. Burgemeester Kuin had lovende worden voor de makelaar die ooit als stagiair bij de gemeente Pekela begon. ‘Jij bent de ogen en oren van onze Pekelder woningmarkt en we zijn dankbaar dat je iets heel moois van het gebouw hebt gemaakt’, aldus de burgemeester.

Tekst: Gemeente Pekela

Foto’s: Fred Stötefalk