Westerwolde voor het eerst sinds lange tijd op bezoek in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Met nog zes finales te spelen in de thans lopende competitie gaat Westerwolde zondagmiddag 14 april op bezoek bij Noordster in Oude Pekela.

Na het jammerlijke verlies van vorige week zaterdagavond in eigen huis tegen Veelerveen, valt er voor de mannen van Richard Streuding iets recht te zetten. Of dat in Oude Pekela net zo gemakkelijk zal gaan als de uitslag van het eerste treffen tussen beide ploegen in deze competitie doet vermoeden, valt te betwijfelen. Noordster heeft onder leiding van hun nieuwe trainer Henk Veenhof de weg naar boven ingeslagen en heeft momenteel een “gat” van vier punten ten opzichte van Westerwolde. Maar voor Westerwolde zit er niets anders op dan het onderste uit de kan te halen in deze degradatiekraker. Want beide ploegen zullen het liefst met winst van het veld stappen om de zo gevreesde degradatie of nacompetitie te ontlopen, waarbij de veilige negende plaats in de eindstand de inzet zal zijn voor zowel Westerwolde als Noordster.

Noordster staat momenteel op de (“veilige”) negende plaats in de competitietussenstand. Uit de 20 gespeelde wedstrijden behaalden de Pekelders intussen 25 punten en wisten daarin 37 keer te scoren, maar men kreeg ook 37 doelpunten tegen tot dusver. Westerwolde staat nog steeds in de gevarenzone. Na de 3 – 2 nederlaag vorige week zaterdag thuis tegen buurtgenoot Veelerveen is men op de elfde plaats blijven steken en heeft de ploeg van captain Rudolf Riks nu 21 punten uit 20 wedstrijden behaald. Er werd tot dusver zes keer gewonnen, twee keer gelijk gespeeld en de overige wedstrijden gingen helaas verloren. Mede hierdoor is het doelsaldo van Westerwolde momenteel 36 – 49.

De wedstrijd op het Gemeentelijk sportpark aan de Sportlaan in Oude Pekela begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter R. Koops uit Siddeburen. Juist nu kan de ploeg de steun van de aanhang goed gebruiken en daarom is een reisje richting Pekel vast en zeker de moeite waard.

Ingezonden door HJ Pleiter