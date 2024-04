Zeilvereniging Schildmeer verzorgt zeillessen voor volwassenen

STEENDAM – Altijd al de vrijheid van zeilen willen ervaren? Dat kan nu bij Zeilvereniging Schildmeer! Vanaf 7 mei worden op dinsdagavonden zeillessen voor volwassenen gegeven. Deze lessen zijn toegankelijk voor zowel mensen die nog niet eerder hebben gezeild als volwassenen die hun zeilkennis willen opfrissen. Het doel van de zeilcursus is dat een onervaren zeiler na de cursus zelfstandig kan zeilen en een boot kan huren op bijvoorbeeld het Schildmeer.



Volgens zeiltrainer Sven Buikema is het Schildmeer de ideale plaats om te leren zeilen: “Het is een open meer waar het vaak waait. En het is een van de weinige plekken waar je nog stilte kunt ervaren. Je kunt er je hoofd leeg maken en ontsnappen aan de dagelijkse drukte.” Buikema benadrukt dat de zeillessen plaatsvinden in een ontspannen sfeer en dat cursisten regelmatig blijven hangen om samen een drankje te doen. “Als je leert zeilen, ben je in actie. Je beweegt volop en leert iets nieuws. Je hersenen zijn aan het werk, wat je activeert en je nieuwsgierigheid prikkelt. Hierdoor voel je een golf van energie door je lichaam stromen!”



Elke maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond zeilen enkele tientallen cursisten op het Schildmeer. Een groot deel van de cursisten die de beginnerscursus heeft voltooid, is inmiddels bezig met de gevorderdencursus en neemt deel aan zeilwedstrijden. De vereniging uit Steendam is een van de grootste zeilverenigingen van Noord-Nederland. Aanmelden voor de zeilcursus kan door een e-mail te sturen naar training@zeilverenigingschildmeer.nl.

Zie ook www.zeilverenigingschildmeer.nl.

Ingezonden door Sven Buikema

Bestuurslid Zeilvereniging Schildmeer