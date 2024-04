Damclub Winschoten succesvol bij Regio Cup in Gramsbergen

GRAMSBERGEN – Gisteren eindigden drie jeugdspelers van Damclub Winschoten in de middenmoot tijdens de 5e Regio-cup jeugddammen in Gramsbergen.

Zaterdag 13 april stond in het Overijsselse Gramsbergen de 5e Regio-cup jeugddammen op de wedstrijdkalender van de KNDB. De grote zaal van MFC “De Binder” gold hierbij als decor, waarbij jeugdleider Rik Smit van de Regio-Cup organisatie een kleine 50 deelnemers uit Rinsumageest, Hijken, Beilen, Hoogeveen, Wapenveld, Leek, Gramsbergen, Westerhaar en Winschoten kon verwelkomen. De jeugdige dammers werden in de tussentijd als basis ingedeeld in groepjes van 8 spelers. Groep 1 werd gevormd door 4 spelers met de hoogste speelsterkte en in groep 2 waren dat 6 spelers. Daarbij werkten alleen groep 1 en 2 de wedstrijden af met een (digitale) klok, met als speeltempo “Fischer 10 basisminuten en 10 seconden bonus per zet”. De plaatselijke damclub “Oosterveen/De Vechtstreek” had onderhand de wedstrijdzaal in gereedheid gebracht en droeg zorg voor de borden, schijven en klokken.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten was met 3 spelers afgereisd naar Overijssel, namelijk Joab en Julia Abrahams en Maya Scholten, alle drie uit Winschoten. Met goed opgezette partijen waren de spelers uit de Rozenstad terug te vinden in de middenmoot van hun groep en konden terugzien op een geslaagde middag.

Halve finale schooldammen

Zaterdag 20 april staat de halve finale om de NK-titel voor basisschoolleerlingen (viertallen) op de wedstrijdkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) voor zowel de welpen groep 4 t/m 6, als de pupillen groep 7/8. Beide leeftijdscategorieën zijn vooraf ondergebracht in 4 groepen van 20 viertallen. De welpen werken hun partijen af in Ureterp, Harderwijk, Amersfoort en Nieuwerkerk aan de Rijn, waarbij 10 ronden “Zwitsers systeem” staan gepland. Oost-Groningen is hierbij vertegenwoordigd door CBS “De Vossenburcht” en IKC St. Vitusschool beide uit Winschoten. De pupillen daarentegen werken hun partijen af in Hijken, Heerde, Ederveen en Hoogblokland, waarbij 9 ronden “Zwitsers systeem” staan gepland. In tegenstelling tot de welpen, gebruiken de pupillen een (digitale) klok, waarbij het speeltempo is bepaald op “Fischer 10 + 10”. Bij de pupillen wordt Oost-Groningen vertegenwoordigt door drie basisscholen, namelijk CBS “Mons Sinaï” uit Heiligerlee, IKC St. Vitusschool en CBS “De Vossenburcht” beide uit Winschoten.

