Museum Stoomgemaal Winschoten open tijdens nationale molen- en gemalen dagen; ook de Radio Zendamateurs zijn weer aanwezig

WINSCHOTEN – De nationale molen- en gemalen dagen zijn dit jaar op zaterdag 11 en zondag 12 mei.

Ook het Museum Stoomgemaal Winschoten is die dagen van 10:00 uur tot 15:00 uur open. Er zal vanaf 10:00 uur elk half uur een rondleiding zijn. Tijdens deze dagen zal het gemaal NIET onder stoom zijn.

Bezoekers zijn die dag natuurlijk meer dan welkom en de toegang is gratis. Na een bezoek kan men nog genieten van een kopje koffie of thee met uitzicht op het gemaal.



De molen- en gemalen dag is eigenlijk een internationaal gebeuren. Net als eerdere jaren slaan de Radio Zendamateurs dat weekend hun “kamp” ook weer bij het gemaal op. Een samenwerkingsverband dat in 1996 in Engeland is ontstaan. Er was ooit een molenaar, tevens zendamateur in Engeland, die het leuk vond om vanuit zijn molen de rest van de wereld aan te roepen. En dat heeft zich inmiddels over de gehele wereld verspreid.



Wind, Stoom en Radio Techniek waren de eerste stappen naar onze gemoderniseerde samenleving. Het stoomgemaal is nog echt een overblijfsel uit de ouwe tijd. De zend/ontvangers die gebruikt

worden op deze dagen …. zijn wel wat moderner.



Kom zien wat de vrijwilligers van het stoomgemaal de afgelopen jaren hebben gepresteerd. De ketel is op nieuw gekeurd. Dat ging niet zo maar. Daar heeft men heel wat werk voor moeten verzetten!

Kom langs om te zien wat een Radio Zendamateur doet .. , ook in 2024 nog steeds verward men die met muziek stations. Laat u Informeren wat een Radio Zendamateur is … En hoe men dat eventueel wordt.

Op deze twee dagen worden er rondom het gemaal elektronische vosjes uitgezet. Deze kunnen opgespoord worden met pijlontvangers. Vorig jaar bleek dat de volwassenen daar toch best wat moeite mee hadden…… Er was zelfs iemand verdwaald.. Misschien moet de jeugd dit jaar de volwassenen begeleiden?

Ingezonden