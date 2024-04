Muskee-Apperlo Ergotherapie Veendam bestaat 10 jaar

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 14 april, 08.00 uur door John Havinga

VANDAAG NOG WAT ZON | KOMENDE WEEK: WISSELVALLIG EN KOEL

We krijgen vandaag nog zon en geleidelijk ook wolken, maar het is al niet meer zo warm als gisteren. De maximumtemperaturen komen niet veel hoger dan 13 à 14 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking geleidelijk toe. Het blijft droog en de wind komt uit het westen en wordt matig, 3-4 Bft. Vannacht houden we het ook nog wel droog met temperaturen die dalen tot 7 graden.

Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer, in de ochtend soms nog even zon, maar in de middag en avond bewolkt weer met regen en buien. De wind wordt daarbij (vrij) krachtig, 5-6Bft en het wordt nog maar 10 of 11 graden.

Daarna blijft het wisselvallig en koel met vanaf dinsdag, veel bewolking, nu en dan wat zon en regelmatig buien, bij maximumtemperaturen rond 10 graden. De wind komt uit het noordwesten en wordt matig tot soms vrij krachtig. De ene dag zijn er meer buien, er zijn op sommige dagen ook lange droge perioden: zoals het nu lijkt zijn dat dinsdag en woensdag. Bij de buien is er soms wat hagel mogelijk.