Partij voor het Noorden komt met nieuwsbrief

OLDAMBT – De Partij voor het Noorden komt met een papieren en digitale nieuwsbrief.

De website, het Facebook- en Instagramaccount van de Partij voor het Noorden worden veel bekeken door mensen die op de hoogte willen blijven wat deze lokale partij in het Oldambt doet. Het is belangrijk dat iedereen die dat wil deze informatie ook kan krijgen. Niet iedereen is digitaal vaardig.

Nieuwsbrief

Vanaf nu is er ook de nieuwsbrief. Vier keer per jaar (elk kwartaal) komt deze informatieve nieuwsbrief uit en kunt u het in uw mailbox of brievenbus krijgen. In de nieuwsbrief stelt de Partij voor het Noorden hun mensen voor en nemen ze u mee in de onderwerpen waar ze zich mee bezig houden.

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur een mail naar oldambt@partijvoorhetnoorden.nl en het komt voor elkaar. Afmelden kan ook met een mail naar hetzelfde mailadres.

Liever op papier in de brievenbus?

Voor minder die minder digitaal zijn ingesteld is er ook een papieren versie. Laat uw adresgegevens achter via de mail (misschien kan iemand u zo nodig even helpen) en u krijgt de nieuwsbrief vier keer paar jaar in uw brievenbus. De postzegel betaalt de Partij voor het Noorden.

Ingezonden