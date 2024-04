VKSO concertkoor zoekt tenoren en bassen

WILDERVANK – Het VKSO concertkoor is in 2013 opgericht door het ‘VKSO, het orkest van de Veenkoloniën’ met als doel: vocale invulling te kunnen geven aan nog meer uit te voeren artistieke werken. Met een groei van 25 koorleden toen, naar zo’n 60 enthousiaste en bevlogen koorleden nu, is er nog plek voor tenoren en bassen.

Het VKSO concertkoor beschikt over een goed niveau, is ambitieus waarbij plezier en gezelligheid als vanzelf samengaan.

Concerten

Inmiddels heeft het VKSO concertkoor een diversiteit aan mooie projecten op haar naam staan, die het koor samen met het orkest heeft mogen uitvoeren: ‘Voetbalopera Veendammer Wind’, Symfonie no. 5 van C. Dopper in ‘Het Verhaal van de Veenkoloniën’ dat in meerdere grote theaters in de Noordelijke provincies is uitgevoerd. Tevens vormde het VKSO concertkoor een belangrijk onderdeel van een internationaal projectkoor tijdens de uitvoering van de iconische ‘Carmina Burana’, in de beroemde Smetanazaal in Praag dat samen met het VKSO o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher een groot succes is geworden.

Zo staan er voor de nabije toekomst o.a. het magistrale ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins en de indrukwekkende ‘Dettingen te Deum’ van G.F. Händel op het programma en kom je op de meest bijzondere locaties.

Repetities

Het VKSO concertkoor staat net als het symfonieorkest onder leiding van Lubertus Leutscher, die tevens artistiek verantwoordelijk is voor het koor. Leutscher dirigeert het koor tijdens concerten en zal ook een deel van de repetities op zich nemen. Tevens wordt Leutscher ter zijde gestaan door Cas Straatman, repetitor en pianist. Het koor kent een koorcoördinator die de schakel is tussen bestuur / dirigent en koorleden. Ook heeft het koor een artistieke commissie die met Leutscher meedenkt over de keuze van het repertoire en artistieke zaken.

Het VKSO concertkoor repeteert doorgaans eens in de maand op zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur in de Grote kerk te Wildervank. De frequentie van repetities wordt dikwijls voor concerten aan opgevoerd. Het voorlopige jaarrepetitieschema wordt voor de zomervakantie bij de leden bekend gemaakt. Ook weet het koor ruim van tevoren wanneer en waar de concerten plaatsvinden.

Ben jij die enthousiaste tenor of bas met ambitie, die wij zoeken?

Als je wilt meezingen met het VKSO concertkoor dan wordt verwacht dat je al ervaring hebt als koorzanger. Je moet je partij zelfstandig kunnen instuderen. Er worden mp3 files aan de leden toegestuurd voor de in te studeren werken.



Wat moet je doen?

Als je mee wilt zingen of vragen hebt, kun je een mail sturen naar koorcoördinator: inebreet@gmail.com Je zult dan worden uitgenodigd voor het vrijblijvend bijwonen van een repetitie.

Ingezonden door Helma Leutscher