Westerwolde lijdt kansloze nederlaag tegen Noordster

OUDE PEKELA – Op een zondagmiddag waarop drie punten mee terug naar Vlagtwedde het enige was dat telde, ging het andermaal mis met de ambities van de formatie van trainer Richard Streuding.

Na een redelijke eerste helft die zonder doelpunten met enig kunst- en vliegwerk werd overleefd, zakten de Vlagtwedders in de tweede helft – zoals dat vaker het geval is geweest in deze competitie – door de ondergrens. Te weinig aanvallende stootkracht gekoppeld aan van tijd tot tijd minder sterk verdedigen, leverde uiteindelijk een 4 – 0 overwinning op voor Noordster. Zonder echt goed te spelen wist de ploeg uit Oude Pekela op deze manier het gat met Westerwolde te vergroten tot zeven punten. Voor Westerwolde wordt het behalen van de veilige negende plaats in de eindstand een steeds groter probleem en zal de doelstelling wellicht bijgesteld moeten worden tot het behalen en spelen van nacompetitie. Maar, wie weet zijn ook deze competitie de wonderen de wereld nog niet uit !

Al vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Koops uit Siddeburen was het duidelijk dat het wel eens een zware middag voor de gasten uit Vlagtwedde zou kunnen worden. Aanval op aanval rolde richting het doel van keeper Bas Boonman. Zij het soms met enig grabbelwerk bleef de jonge sluitpost in dit eerste bedrijf echter keurig overeind. Met een aantal prima reflexen weerhield hij de voorwaartsen van Noordster ervan te scoren en hierdoor gaf hij zijn ploeggenoten en de weer volop meegereisde aanhangers het nodige vertrouwen dat er in deze wedstrijd misschien iets te halen viel. Van de vele halve kansen voor de thuisploeg was een schot op de paal nog de grootste kans alsnog met voorsprong de rust in te gaan. Maar toen scheidsrechter Koops, die de wedstrijd prima onder controle had, na 45 minuten voor de rust floot, stond dan ook nog steeds de bekende brilstand op het scorebord. Smet op deze eerste helft was het uitvallen van de na weken van afwezigheid teruggekeerde laatste man Rik te Velde. Hij werd vervangen door Elroy v.d. West.

Hoewel Westerwolde via Sander van Hoorn, die een voorzet van René v.d. Laan vanaf rechts meer schampte dan kopte, in de 50e minuut eigenlijk op voorsprong had moeten komen, was het Noordster dat in de tweede helft de lakens uitdeelde. Vijf minuten na de gemiste kans van Westerwolde was het aan de andere kant wel raak. Vanaf randje buitenspel lobde Milan de Vroome vrij voor doelman Boonman de bal behendig in het lege doel: 1 – 0. Tien minuten later was het opnieuw raak voor de mannen van trainer Henk Veenhof, waardoor de wedstrijd in feite al werd beslist. Na een ingooi bij de cornervlag werd de bal vanaf links voor het doel gebracht, waarna Martijn Deiman handig voor zijn man kwam en de bal met een simpele voetbeweging in het doel liet verdwijnen: 2 – 0. En toen in de 69e minuut een bal vanuit de verdediging van Westerwolde foutief werd ingespeeld, werd door de daarop volgende counter via een op maat breed gelegde bal de wedstrijd definitief beslist door dezelfde Deiman: 3 – 0. Uiteraard probeerde Westerwolde nog wel enig tegengas te geven, maar het kwam niet verder dan een goed schot van invaller Ben Ophof dat op prima wijze door doelman Sander van Meggelen van Noordster werd gekeerd. Het slotakkoord was voor invaller Jesse Drenth. Met een mooie boog in de verre bovenhoek liet hij de bal in de 84e minuut voor de vierde keer achter doelman Boonman verdwijnen: 4 – 0 dus. Daarna was het tien minuten ploeteren voor de Vlagtwedders die zichtbaar moe gestreden het ook conditioneel niet meer konden bijsloffen. En toen arbiter Koops deze middag voor het laatst floot, was de ploeg uit Oude Pekela al snel in de wetenschap dat het de laatste vijf wedstrijden van de competitie raar moet lopen om het derdeklasserschap niet met nog een jaar te verlengen. Voor Westerwolde is dit laatste nog lang niet zeker en men zal dan ook nog volop aan de bak moeten om rechtstreekse degradatie te ontwijken.

Door de nederlaag van deze middag en de winst van ASVB op Titan is Westerwolde gezakt naar de twaalfde plaats op de ranglijst. De komende twee weken zullen dan voor Westerwolde cruciaal zijn om zich uiteindelijk voor de nacompetitie te plaatsen en directe degradatie af te wenden. Daartoe kan komende zondag 21 april een eerste stap worden gezet als in eigen huis Muntendam wordt ontvangen. Het resultaat van dat duel zal voor een groot deel bepalen hoe het verdere verloop van de competitie er voor de Vlagtwedders uit zal zien. Gelukkig weet iedereen binnen Westerwolde dat het spelen van nacompetitie ook zijn lucratieve kanten kan hebben.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Wilco Huls (46 min. Ben Ophof) – Rik te Velde (25e min. Elroy v.d. West) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks © (80 min. Milan Kater) – Frank Riks – Merill Wakker – Kevin v.d. Laan – Julian Smid – Sander van Hoorn (80 min. Mikai Luijten) – René v.d. Laan (80 min. Joran Luijten)

Scheidsrechter: dhr. R. Koops uit Siddeburen

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter

Meer foto’s. gemaakt door Bé Eelsing, vindt u HIER.