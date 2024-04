In brand geraakte vrachtwagen vandaag afgesleept

STADSKANAAL – Vanmiddag is de vrachtwagen, die in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Manegelaan in Stadskanaal in brand raakte, afgesleept.

Door nog onbekende oorzaak is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03:00 uur brand geweest in de cabine van een aan de Manegelaan geparkeerde vrachtwagen. De brandweer van Stadskanaal had het vuur snel onder controle. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Vanmiddag heeft bergingsbedrijf Willem Keizer de vrachtwagen afgesleept.

Foto, info en video: 112regioflits