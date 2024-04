DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

De politie van Meppen is op zoek naar getuigen van een ongeval die op 8 april rond 11.25 uur in de Friedrichstraße plaatsvond. Vermoedelijk tijdens het openen van een autodeur werd een geparkeerde zwarte Opel Adam beschadigd. De veroorzaker reed in kleine rode personenauto. Zij wordt geschat op 40-50 jaar en was tussen 1.65-1.70 m lang. De vrouw had een normaal postuur en droeg donkere kleding.

Weener

Op 14 april reed om 16.20 uur een 34 jarige automobiliste aan de Neuen Straße in Weener achteruit uit een parkeervak en beschadigde daarbij een ander voertuig. Tijdens het opmaken van een proces-verbaal stelden agenten vast dat de vrouw niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook verkeerde zij onder invloed van alcohol. Een blaastest wees 1.19 promille aan. Zij werd voor bloedonderzoek meegenomen en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.

Lathen

In de nacht van 13 op 14 april werd bij een Ford Transit ingebroken. De wagen stond onder een carport aan de Emsweg. Het voertuig werd doorzocht, maar voor zover bekend is er niets gestolen.

Bunde

Vrijdagmiddag heeft de grenspolitie om 15.00 uur bij de afslag Bunde-West de 62 jarige bestuurder van een Nederlandse auto aangehouden. De man was kort daarvoor via de A280 de grens gepasseerd. De Nederlander was in oktober 2018 in het kader van de narcoticawet veroordeeld tot een boete van 1.500 euro. De man kon de boete niet meteen voldoen en gaat nu 20 dagen de cel in. Ook doet justitie onderzoek naar het woonadres van de man.