Planten eerste fruitbomen startsein aanleg Koploperbossen op Campus Groningen en Zonneakkers Zuidbroek

GRONINGEN, ZUIDBROEK – Met het planten van de eerste fruitbomen ging vrijdag de aanleg van Koploperbossen op Campus Zernike Groningen en bij Zonnedorpen in Zuidbroek van start. Dit voedselbos op Zernike in Groningen is een unieke proeftuin voor onderwijs en innovatie. Het Koploperbos in Zuidbroek valt onder ecologisch park Zonneakkers voor inwoners van Zuidbroek en Muntendam, bekostigd uit inkomsten van het plaatselijke zonnepark.



Coöperatief directeur van Rabobank Groningen Drenthe Carlo Ezinga en lid van het college van bestuur van hogeschool Hanze Groningen Annemarie Hannink plantten de eerste bomen op Zernike, leerlingen van VCO De Wegwijzer in Zuidbroek. “We kunnen er buiten lesgeven, medewerkers van bedrijven op Zernike kunnen er in de pauze een wandelingetje maken. Voor leerlingen en studenten biedt het voedselbos mooie kansen voor onderzoek en praktijkonderwijs in groenonderhoud”, vertelt Piet Zijlstra, projectleider Klimaatadaptatie en Biobased & Circulair Bouwen van Hanze. “Het samenspel van mbo, hbo en wo dat hierin vorm krijgt, is prachtig”, sprak Hannink.



Docente Kyra Luijters van Hanze, onlangs nog verkozen tot Duurzaam Docente van het Jaar: ”Het is fantastisch dat we een Koploperbos krijgen. Dit draagt bij aan een rijke leeromgeving voor onze studenten, voor docenten biedt dit veel extra mogelijkheden. Duurzaamheid is zorgzaamheid, voor jezelf en voor elkaar.”



Bos adopteren

Bedrijven kunnen een deel van het Koploperbos op Zernike adopteren. “Zo kunnen bedrijven zich presenteren als duurzaam en maatschappelijk betrokken. Daarvoor krijgen ze een certificaat. Ook betrekken wij bedrijven graag bij de aanleg. Meehelpen bij de aanplant is mogelijk”, vertelt bestuurslid Ramon Hoiting van stichting Koploperbos. Deze stichting speelt een belangrijke rol in het bevorderen van voedselbosinitiatieven. De stichting wil gemotiveerde mkb-bedrijven, onderwijs en andere organisaties handvatten aanreiken voor verduurzaming.



Maatschappelijke impact

Ezinga verrichtte de openingshandeling omdat de Rabobank een flinke bijdrage levert aan de aanleg van de Koploperbossen. “Ter gelegenheid van 125 jaar Rabobank stelt de bank verspreid over Nederland 78 keer 125.000 euro beschikbaar voor projecten met maatschappelijke impact in de regio. Wij vinden de Koploperbossen een ontzettend mooi project, waarvoor wij dit budget graag beschikbaar stellen”, zegt coöperatief directeur van Rabobank Groningen Drenthe Carlo Ezinga. “Realisatie van deze voedselbossen past bij onze missie om onze gezamenlijke leefwereld sterker en toekomstbestendiger te maken. Deze

financiële steun stelt Stichting Koploperbos in staat het bos aan te leggen en vorm te geven. Het voedselbos wordt niet alleen ecologisch waardevol, het wordt ook ingezet voor onderwijs en innovatie en is toegankelijk voor iedereen.”

Ingezonden door Rabobank

Foto’s: Jan Johan ten Have