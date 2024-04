Weekendoverzicht politie Emmen

EMMEN – Dit jaar gaat politie Emmen u regelmatig meenemen in hun werkzaamheden tijdens de weekenden. Het weekendjournaal wordt een klein overzicht van enkele bijzonderheden die in het weekend daarvoor afgespeeld hebben. De politie richt zich daarbij op het basisteam Zuidoost-Drenthe (Gemeente Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden).

Vandaag kijken we weer terug op de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Zuidoost-Drenthe. Met 227 meldingen hebben we weer genoeg te melden. Een greep uit de meldingen:

We starten op de vrijdagochtend met een niet alledaagse melding in Coevorden. Een melder zag zijn palmboom bij iemand anders in de tuin staan. Terwijl melder de politie belde ontstond er ter plekke een grimmige situatie, waardoor de politie met gepaste spoed naar de locatie ging. Agenten hebben de palmboom als ware hoveniers weggehaald en teruggebracht naar de melder.

We gaan door naar vrijdagmiddag in Emmen. Daar werd een winkeldief betrapt door het personeel. De man liet zich niet zonder slag of stoot aanhouden, wat resulteerde in een mishandeling van een medewerkster. Agenten snelden zich ter plaatse en hielden de man aan. De man zit op dit moment nog vast en mag zich voor de rechter verantwoorden.

We gaan door naar Nieuw-Weerdinge. Daar werd een fietsendief betrapt door bewoners. De man leek eieren voor zijn geld te kiezen en gaf de fiets terug en liep weg. Verderop in het dorp probeerde hij het opnieuw. Hij werd nu betrapt door dorpsbewoners, welke hem tegen hielden en de politie waarschuwden. Agenten hielden de man aan. Ook hij mag zich voor de rechter verantwoorden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag keken agenten op de Houtweg in Emmen vreemd op toen zij een kenteken van een auto natrokken waar zij achter reden. Dit voertuig zou gesloopt moeten zijn. Agenten controleerden de bestuurster. Zij bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en speekseltest leverde een positief resultaat op. De bestuurster werd daarop aangehouden. Het voertuig is in beslag genomen.

Zaterdagmiddag vonden in Emmen twee aanhoudingen plaats. Eén persoon werd herkend van een eerdere winkeldiefstal, waarop de politie werd gewaarschuwd. De persoon had nu ook spullen bij zich met onbekende herkomst en werd aangehouden. Een andere persoon vond het nodig om onzedelijke handelingen te verrichten in het openbaar. Ook hij is aangehouden.

Zaterdag- op zondagnacht gingen agenten met spoed naar Emmer-Compascuum. Een bewoner had twee mogelijke inbrekers overlopen. Het gezelschap bleek vier man sterk en ging er vandoor. Helaas zijn zij niet meer aangetroffen door agenten. De zaak is in onderzoek.

Diezelfde nacht werden agenten met spoed naar de N34 bij Coevorden gestuurd. Daar was een auto op de rijbaan in brand gevlogen. Beide inzittenden konden het voertuig veilig verlaten. De brandweer heeft het vuur geblust. De politie zorgt bij zulke meldingen voor een veilige afzetting zodat de brandweer veilig kan werken.

Zondagavond raakte een auto te water in het Stieltjeskanaal bij Zandpol. Omstanders doken gelijk het water in en hebben geprobeerd de auto uit het water te slepen met een tractor. Hulpdiensten gingen met spoed ter plaatse, ook het MMT werd gealarmeerd. De brandweer heeft de bestuurder bevrijd. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Zondagmiddag maakte men zich zorgen om een man in Gees welke al zwalkend rondliep. De agenten troffen de man slapend aan in de berm. Hij bleek te diep in het glaasje te hebben gekeken. De man kon niet meer op eigen benen staan. Agenten hebben hem voor zijn veiligheid thuisgebracht en een bekeuring gegeven voor openbare dronkenschap.

Verder zijn wij onder andere druk geweest met diverse ruzies, medische noodsituaties en verkeersmeldingen.

Bron: Politie Emmen