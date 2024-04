Welstad & Gemeente Stadskanaal organiseren Vrijwilligersavond

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 15 april, 14.00 uur door John Havinga

VANMIDDAG BEWOLKING EN NEERSLAG | AANHOUDEND KOEL EN WISSELVALLIG

We hebben vanmiddag veel bewolking en buiige regen met daarbij een geleidelijk verder toenemende wind uit het zuidwesten tot westen. Er zijn later vanmiddag en vanavond ook weer wat opklaringen en dus nog wat zonneschijn, maar de buien blijven wel doorgaan. Sommige buien kunnen stevig uitpakken, met daarbij wat hagel, onweer en windstoten tot circa 70 km/uur.

Morgen houden we wisselend bewolkt weer, wat zon en buien en opnieuw kunnen dat ook buien zijn met daarbij kans op hagel en onweer. De wind komt in de middag uit het noorden en is dan matig tot vrij krachtig, 3-5Bft en het wordt nog maar 10 of 11 graden.

De dagen daarna zullen ook koel en wisselvallig verlopen met temperaturen rond 10 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig tot soms vrij krachtig. De ene dag zijn er meer buien, er zijn op sommige dagen ook lange droge perioden: de beste papieren voor droog weer zijn er donderdag, dan zou het de hele middag wel droog kunnen blijven. Bij de buien is er soms wat hagel en een klap onweer mogelijk.