Cultuur in de Niemeyerfabriek

GRONINGEN – Kunstpunt Groningen, Noorderlicht, GRID Grafisch Museum Groningen, NOORDWOORD, het resort en het Poëziepaleis presenteren een plan voor een nieuwe culturele hotspot in Groningen. De zes culturele instellingen werken al geruime tijd aan een uniek samenwerkingsplan en zien in de Niemeyer-fabriek een prachtige mogelijkheid om meer cultuur voor nog meer publieksgroepen te

realiseren.



In de centrale hal zien bezoekers uit de buurt hoe de laatste hand wordt gelegd aan een tentoonstelling van topfotografen uit Noord-Nederland. Ondertussen loopt een groep leerlingen naar de educatieve ruimte voor een poëzieworkshop. In het Grafisch Lab zijn studenten van Noorderpoort en Minerva aan het werk met drukmachines en nieuwe, digitale technieken en in de bibliotheek bladeren bezoekers door fraai vormgegeven boeken. Bij de Kunstuitleen zoekt iemand nieuw werk uit, terwijl een medewerker affiches ophangt: zondagmiddag is er weer een Cultureel Café. Een schrijver en een beeldend kunstenaar, die in één van de inpandige ateliers werkt, komen vertellen over hun gezamenlijke project.



Als het aan de zes Groningse culturele instellingen ligt, wordt dit toekomstbeeld binnenkort werkelijkheid. Kunstpunt Groningen, Noorderlicht, GRID Grafisch Museum Groningen, NOORDWOORD, het resort en het Poëziepaleis zijn ervan overtuigd dat ze stad en samenleving meer kunnen bieden door hun programma’s op slimme wijze te koppelen. Vanuit die gedachte namen ze een aantal jaren geleden het

initiatief om te komen tot samenwerking, gezamenlijke huisvesting én de creatie van een nieuwe culturele hotspot. Inmiddels zijn de plannen in een vergevorderd stadium. In de Niemeyerfabriek zien ze de aangewezen locatie om hun plannen te realiseren. Die plannen zijn de afgelopen weken aan de gemeente Groningen en de betrokken projectontwikkelaar gepresenteerd.



De zes culturele instellingen hebben een bewezen staat van dienst en de nieuwe culturele hotspot wordt veel meer dan een plek waar ze hun eigen programma presenteren. Door het delen van faciliteiten, zoals een ontvangsthal, een werkplaats en een expositieruimte én door inhoudelijk samen te werken ontstaat er een bruisende en veelzijdige plek waar altijd iets te doen is. Dankzij sterke banden, korte lijntjes en

intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven ontstaat een culturele hub waar je beleeft, waar je leert en waar je werkt. Of je nu cultuursnuiver, buurtbewoner, student of maker bent: dit huis van verbeelding is er voor iedereen.



Met een veelzijdig programma en gezamenlijk georganiseerde events zal een groot en divers publiek worden getrokken: de partners rekenen op meer dan 100.000 bezoekers op jaarbasis. Huisvesting in de Niemeyerfabriek zorgt daarmee voor leven in de brouwerij en biedt meerwaarde aan een stadsdeel dat volop in ontwikkeling is. Het wordt dé plek voor nieuwe ideeën, onverwachte ontmoetingen en spannende vergezichten. Voor wie om de hoek woont of nét iets verder weg.

Ingezonden