Help jij mee? Zo doe jij mee aan de Nationale Bijentelling in Groningen

REGIO – Wil jij een frisse neus halen en ondertussen nuttig bezig zijn? Doe dan deze week mee met de Nationale Bijentelling. Je kan dat gewoon doen op je balkon, tuin of in het Noorderplantsoen of een ander groen plekje.

Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis, zegt: “Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.”

Zo doe je mee

Heb jij geen of weinig verstand van bijen? Dat is geen probleem, want ook jij kan gewoon meedoen met de bijentelling. Je vult op deze pagina in op welke dag je telt en wat voor bijen, hommels en zweefvliegen je ziet. Door de tekeningen kun je makkelijk zien met wat voor diertje je te maken hebt. Na een halfuurtje tellen stuur je dit formulier digitaal in en klaar ben je!

Je kan vanaf maandag 15 april tot en met woensdag 24 april meedoen aan de Nationale Bijentelling.

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat ze de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen ze iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Bijen zijn belangrijk

Koos: “Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80 procent van onze eetbare gewassen en bijna 90 procent van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten. Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

