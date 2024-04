Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 16 april, 06.00 uur door John Havinga

DEPRESSIE BEPAALT WEER VANDAAG | LATER IN DE WEEK SOMS DROOG EN MEER ZON

Er trekt vandaag een depressie over Westerwolde naar het zuidoosten. Dit gaat gepaard met wisselend bewolkt weer en buiige regen. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit op ongeveer 10 à 11 graden, bij een matige zuidwestenwind. En die wind draait naar het noorden, wanneer de depressie ons is gepasseerd en naar Duitsland trekt. Het waait dan tijdelijk zwak, maar vanmiddag gaat het matig tot vrij krachtig waaien uit het noordwesten tot noorden. De buien blijven vanmiddag mogelijk, maar zijn dan niet meer heel erg actief. Wellicht krijgen we ook wel wat zon.

Morgen is er veel bewolking en we krijgen nu en dan wat regen en het blijft aan de koele kant. De maximumtemperaturen komen niet hoger dan 9 à 10 graden, bij een matige wind uit het noordwesten tot noorden. De meeste neerslag is bestemd voor de middag en de zon krijgen we niet veel te zien. Dat zal in de laatste helft van de week wel wat beter worden.

Later in de week komt er meer zon, maar het blijft wisselvallig en dan op donderdag waarschijnlijk een droge dag met geregeld de zon erbij. De temperatuur zal dan komen te liggen rond 12 graden, bij een matige noordwestenwind. Vrijdag en zaterdag zijn dan wel weer de dagen waarop we te maken zullen hebben met buien en vooral de vrijdag lijkt een natte dag te worden. Bij de buien op vrijdag met name, is er kans op onweer en hagel. Het blijft ook aan de koele kant met temperaturen tussen 10 en 12 graden.