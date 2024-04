De Wiekslag kampioen schoolvoetbal

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 17 april, 06.00 uur door John Havinga

WISSELEND BEWOLKT EN BUIEN | MORGEN DROOG MET ZON – LANGE TERMIJN KOEL

We starten met bewolking en buiige regen maar in de middag krijgen we wisselend bewolkt weer en af en toe zon. Er zijn vanmiddag nog steeds enkele buien of buitjes actief, maar droge momenten daartussen zullen we ook krijgen. De maximumtemperatuur komt te liggen rond 9 à 10 graden, bij een matige wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht wordt het droog en er komen enkele opklaringen, bij een zwakke wind uit het noorden, zakt het kwik tot 2 à 3 graden.

Morgen profiteren we van een hogedrukgebied op de Atlantische oceaan, met een uitloper richting Nederland/Denemarken. Het zorg voor een droog weertype en we krijgen geregeld de zon te zien. De maximumtemperatuur komt uit op 11 graden, bij een matige wind uit het noordwesten tot noorden. In de avond zien we de bewolking al wel weer toenemen en in de loop van vrijdagnacht volgt er regen.

Vrijdag regenachtig, in het weekend droger en het blijft tot en met begin komende week aan de koele kant. Vrijdag krijgen we een natte dag met bewolking en regen, waarbij er zo’n 5-10mm neerslag komt. De wind komt uit het zuidwesten tot noordwesten en het wordt ongeveer 10 graden. Zaterdag krijgen we te maken met enkele buien en zondag lijkt het droog te blijven. De temperaturen blijven aan de lage kant in het weekend en begin volgende week: 10 tot 12 graden.