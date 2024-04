Historisch besluit voor Groningen: gaskraan gaat definitief dicht

GRONINGEN – De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 april het besluit genomen de gaswinning in Groningen definitief te stoppen. Na ruim 60 jaar gaswinning gaat de gaskraan dicht. Aan het eind van de avond vond de stemming in de Eerste Kamer plaats. Hieruit bleek een overduidelijke meerderheid de Wet beëindiging gaswinning Groningenveld te steunen. Daarmee is de wet aangenomen.



Gedeputeerde Susan Top reageert opgelucht: “Het besluit van de Eerste Kamer is onomkeerbaar, de gaskraan gaat definitief dicht. We zijn wel heel erg lang in spanning gehouden, maar dit was echt het enige juiste besluit dat de politiek kon nemen. De veiligheid van Groningers weegt het zwaarst en dat is gelukkig gebleken. Dit is een belangrijke mijlpaal die voor Groningen van enorm grote betekenis is.”

René Paas, commissaris van de Koning, is blij met de uitkomst van de stemming: “Dit is een historisch besluit. Dat de gaswinning uit het Groningenveld eindigt, betekent dat de oorzaak van veel ellende stopt. Het verdriet eindigt echter nog niet, want schadeherstel en versterking blijven voorlopig nodig. De instemming met deze wet is een grote stap in de goede richting.”

De wet wordt binnenkort officieel ondertekend en gepubliceerd in de Staatscourant.

