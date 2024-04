Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 18 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG ZON EN EEN BUI | VOORLOPIG NOG VRIJ KOUD

De kou is voorlopig nog niet uit de lucht en er is vandaag tot halverwege de middag ook nog kans op een bui, maar het venijn is er een beetje af en er zijn zowel vanochtend als vanmiddag vaak flinke opklaringen. Met zon dus. De temperatuur loopt door de zon op tot 10 á 11 graden en er staat een zwakke tot matige wind, draaiend naar noordwest tot west.

Maar morgen is dat relatief rustige weertype weer even over want dan is er windkracht 4 tot 6 uit west tot noordwest. Vannacht is het daarbij regenachtig, overdag is het morgen is een beetje guur met af en toe opklaringen en soms een paar kille buien, met kans op hagel. Maximum daarbij morgen opnieuw rond 10 graden.

In het weekend gaan we over naar een noorden- tot noordoostenwind. Dat geeft koud weer met minima van 2 tot 4 graden en vooral zondagnacht kans op vorst aan de grond. Regelmatig zijn er opklaringen met zon, maar soms ontstaat er ook een koude en kortdurende bui. Begin volgende week is het meest droog en als de zon dan wat vaker schijnt, voelt het direct warmer aan. Maar veel meer dan 11 of 12 graden wordt het ook dan nog niet.