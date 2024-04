Opname kerkdienst vanuit de Juliana Kapel te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 19 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE VRIJDAG | KOUDE WEER BLIJFT

Een groot regengebied van de nacht is voorbij maar daarmee is het zeker niet droog. Want met een noordwestenwind komen er vandaag regelmatig een paar buien voor en maar af en toe is er een beetje zon. Heel nat is het vanmiddag en vanavond niet en als de zon even schijnt kan de grond opdrogen, met windkracht 4 tot 5. Warm is het natuurlijk nog niet want de maximumtemperatuur is net als gisteren maar 10 of 11 graden.

Morgen is de wind maar matig en komt ook dan nog uit het noordwesten. Daarmee komt er bij ons veel bewolking en regelmatig regen voorbij. Het kan dan ook een vrij natte zaterdag worden met 5-10 mm aan neerslag en de temperatuur is ook al niet best met 9 of 10 graden.

Zondag is het met de zon iets beter want de wind draait dan naar het noordoosten en er zal wel eens een kotdurende bui vallen, maar het ziet er voor zondag vriendelijker uit dan voor vandaag en morgen. Begin volgende week is het overwegend droog met veel opklaringen, maar de temperatuur blijft laag. Pas later volgende week en in het Konigsdagweekend zit daar wat verbetering in.