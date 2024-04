Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 20 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NATTE ZATERDAG | NA VANDAAG MINDER BUIEN

Het is vandaag een erg buiige dag want een noordwestenwind stuurt regelmatig regenzones en enkele buien over ons heen. Een totaal van 5 mm aan neerslag is tot de avond goed mogelijk maar het regent natuurlijk niet de hele tijd. Maar veel zon is er ook niet en het is sowieso koud: de maximumtemperatuur is 9 á 10 graden. De wind is matig met windkracht 3 tot 4, bij het Wad is er windkracht 5 tot 6.

Vanavond en vannacht wordt het allemaal minder nat met nog enkele buien, met een minimumtemperatuur rond 2 graden. De wind draait vannacht naar het noordoosten en er kan in opklaringen ook weer vorst aan de grond optreden.

Morgen begint droog en dan er is af en toe zon, mogelijk ontstaat er in de loop van de dag een bui. Maximum morgen rond 10 graden en windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Maandag en dinsdag is het meest droog met een enkele bui en vooral opklaringen. Er is een goede kans op nachtvorst aan de grond: overdag wordt het 10 á 11 graden. Daarna neemt de kans op een bui weer toe en de temperatuur gaat later in de week een graden omhoog.