Duitse kinderen zoeken vakantiegezin in Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 21 april, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | ALLEEN SOMS NOG EEN BUI

Het is een veel mooiere dag dan gisteren want er zijn zonnige perioden, maar er ontstaan ook vrij veel stapelwolken daar zal lokaal een bui uit vallen. De avond zal helemaal droog zijn maar het is relatief koud want na het minimum van -0,5 is de maximumtemperatuur vanmiddag ongeveer 10 graden. En gemiddeld moet het in deze tijd 15 graden worden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten, windkracht 2 tot 4.

Vannacht is er maar een zwakke wind en het wordt koud met een minimum van 1 á 2 graden boven nul. Er is nog wel kans op vorst aan de grond en het is droog, met soms heldere perioden maar ook uren met veel bewolking.

Morgen kunnen er opnieuw een paar lokale buien ontstaan maar verder lijkt het weerbeeld op dat van vandaag met zonnige perioden en vooral stapelwolken. Maximum morgen ca. 10 graden. Na morgen komt daar tot en met donderdag weinig verbetering en bovendien is er vanaf dinsdagmiddag meer kans op buien. Pas eind van de week en met name volgend weekend kan het warmer worden. 15 graden lijkt op Koningsdag (volgende zaterdag) nu goed mogelijk. Goed nieuws dus voor de vrijmarkten.