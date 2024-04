Westerwolde kan doelstelling aanpassen na nederlaag tegen Muntendam

VLAGTWEDDE – Was er voorafgaande aan de maand april bij Westerwolde nog steeds het geloof uiteindelijk rechtstreekse handhaving in de derde klasse te realiseren, inmiddels kan deze doelstelling bijgesteld worden en is het vanaf nu zorg voor de Vlagtwedders zich te plaatsen voor de nacompetitie.

Zondagmiddag werd de derde nederlaag op rij in de maand april geïncasseerd en met nog vier wedstrijden te spelen zullen nu alle zeilen moeten worden bijgezet niet onder de degradatiestreep te geraken. Daartoe zullen in de drie resterende uitwedstrijden en één thuiswedstrijd nog de nodige punten moeten worden gepakt. Ondanks de goede wil lukte het in eigen huis houden van de punten deze middag thuis tegen Muntendam niet. In een levendige wedstrijd, die helaas ontsierd werd door een aantal zaken die niet op een voetbalveld thuis horen, leed Westerwolde andermaal een gevoelige nederlaag. Subtopper Muntendam was met 2 – 1 te sterk.

Zonder de deze middag afwezige topscorer René v.d. Laan begon Westerwolde erg voortvarend aan de wedstrijd. Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Veenstra uit Zwartemeer zette de rood-witte brigade druk op het doel van Tim Wijsbeek van Muntendam, hetgeen al in de 6e minuut leidde tot de eerste treffer van de middag. Na een prima loopactie van captain Rudolf Riks werd hij met een mooie dieptepass bereikt en zijn voorzet bij de tweede paal werd door Bart Nieland op juiste waarde geschat. Hard kopte hij de bal achter de verbouwereerde keeper Wijsbeek: 1 – 0. Drie minuten later een van de in de inleiding gememoreerde acties. Maikel Hut van Muntendam maakte een dusdanige overtreding op Frank Riks dat een ander bestraffing van de arbiter op z’n plaats was geweest dan de gele kaart die nu werd gegeven. Mede hierdoor werd waarschijnlijk de toon gezet voor de felheid waarmee de rest van deze wedstrijd werd afgewerkt. Maar dat was ook nu juist ook een kolfje naar de hand van de gasten uit Muntendam. Hun jacht op de gelijkmaker had dan ook in de 22e minuut succes. Een ogenschijnlijk onschuldige bal in het strafschopgebied werd door de verdediging van Westerwolde niet op de juiste manier beoordeeld en het was dan ook Patrick Vasse die namens Muntendam de bal op simpele wijze in het verlaten doel kon schuiven: 1 – 1. En zes minuten later werd de eindstand van de wedstrijd al bepaald. Na een verre ingooi en de daaropvolgende voorzet vanaf rechts werd de bal door Michael Imminga bij de tweede paal ongehinderd binnengekopt: 1 – 2. In het laatste kwartier van deze eerste helft vielen er verder weinig noemenswaardige kansen te noteren, al had Maikel Hut in de 40e minuut nog wel een enorme mogelijkheid de ruststand op 1 – 3 te bepalen. Voor open doel schoot hij hoog over. Na iets meer dan vijfenveertig minuten voetballen stuurde arbiter Veenstra, die al met al een moeilijke middag kende, spelers en begeleiding naar de thee.

Met de moed der wanhoop probeerde Westerwolde in het tweede bedrijf de gelijkmaker te realiseren, maar vond daarbij steeds weer de robuuste verdediging van Muntendam met daarachter de prima keepende Wijsbeek op haar weg. Kleine kansjes werden er gecreëerd, maar tot het gewenste succes leidde dit niet. Wel kreeg Muntendam in de 78e minuut nog een uitgelezen kans hun derde treffer op het scorebord te laten bijschrijven. Nadat laatste man Merill Wakker op ongeoorloofde wijze een aanvaller van Muntendam van scoren afhield, kon arbiter Veenstra niets anders doen dan een strafschop toekennen. De door Maikel Hut genomen penalty werd door keeper Boonman op uitstekende wijze uit de voor hem linkerbenedenhoek geranseld. Westerwolde bleef hierna druk zetten en in de 83e minuut was er dan ook nog een prima scoringskans voor Ferdy Kuiper. Niet veel later sloeg de vlam helaas in de pan. Nadat invaller Joran Luijten in de 87e minuut ternauwernood een harde tackle van een Muntendammer kon ontwijken, sloegen de stoppen even door bij de jonge aanvaller. Het voor eigen rechter spelen van Luijten werd niet getolereerd door een aantal Muntendam-spelers en voor de ogen van het talrijke publiek ontstond er even een ordinaire vechtpartij. Gelukkig voorkwam tijdig en goed ingrijpen door de leiding van beide teams erger en was het aan Veenstra te beoordelen wie er op de bon moesten. Muntendammer Jarno de Vries en Joran Luijten mochten dan ook iets eerder dan de overige spelers de kleedkamer opzoeken. Vijf minuten na dit ook voor de scheids emotionele moment, stuurde de leidsman ook de overige spelers en begeleiding naar de douche. Muntendam in de jacht op de tweede plaats in de competitie drie punten rijker en Westerwolde een illusie armer.

Voor Westerwolde is het nu zaak in het restant van de competitie twee ploegen onder zich te houden en de momenteel twaalfde plaats in de rangschikking vast te houden, zodat het spelen van nacompetitie een verlengstuk van het seizoen kan worden. Maar nogmaals, dan zullen er in de overige vier te spelen wedstrijden nog wel enige punten gesprokkeld moeten worden. De eerstvolgende mogelijkheid hiertoe is volgende week zondag in Gieten. Dit in de wetenschap dat ook deze tegenstander nog steeds kans maakt op de waarschijnlijk belangrijke tweede plaats in de eindstand. Maar met dezelfde instelling als deze middag het geval was, kan de formatie van trainer Richard Streuding misschien met een resultaat terugkeren uit Drenthe.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Rudolf Riks © – Merill Wakker – Tex van Kalmthout – Frank Riks – Julian Smid (82 min. Mikai Luijten) – Kevin v.d. Laan – Ferdy Kuiper – Bart Nieland – Sander van Hoorn (75 min. Arjan Schuiring) – Elroy v.d. West (37 min. Joran Luijten)

Scheidsrechter: dhr. M. Veenstra uit Zwartemeer

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.