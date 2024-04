Expositie ‘CHOW’ in Artphy feestelijk geopend

WESSINGHUIZEN – De komende maanden toont Artphy in Wessinghuizen/Onstwedde een bijzondere tentoonstelling met de titel ‘CHOW’, CHanging Order of the World. Zaterdag werd de tentoonstelling met een speciaal concert van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest met koor geopend.



Het is een solo-expositie van Kés Aerts, een veelzijdig kunstenaar, hetgeen in en rond Artphy tot half juli te zien is. Al jaren is Kés bezig met het thema ‘Chow’, d.w.z. de veranderingen in de tijd. Een uitdagend thema, dat hij in allerlei vormen tentoonspreidt. Bij aankomst buiten en bij het binnenlopen van Kunsthal Artphy wordt bezoeker omringd door een diversiteit van opwindende en kleurrijke werken van Kés. Vooral de vele schilderijen weerspiegelen de turbulentie van de hedendaagse wereld. De gehele expositieruimte is zorgvuldig door Kés ontworpen om zintuigen te prikkelen uitgaande van de hedendaagse ontwikkelingen. De bezoeker wordt stap voor stap rondgeleid en krijgt voldoende ruimte voor een eigen interpretatie. Naast de grote binnenruimte van de Kunsthal is ook de buitenruimte in de parktuin onderdeel van deze grootse expositie.



Dit is niet zomaar een tentoonstelling; het is een meeslepende reis langs vele schilderijen, installaties, video’s, sculpturen, kunstkleding en meer. Op bijzondere momenten gedurende de expositie gaat Kés nog een stap verder en neemt hij de bezoekers ‘aan de hand’ voor een kunstwandeling door het beekdal van de Ruiten Aa. Ook zijn wetenschappers gevraagd om lezingen te geven over de vele veranderingen, die wereldwijd gaande zijn.

Er is alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie te bezoeken.

Artphy ligt in het buurtschap Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde, en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos/natuur, akkers en weidegronden. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie gelegenheid om te wandelen langs een van de ommetjes rond de beken en monumentale kunstwerken.

Bron en foto’s: Jan Willem Kok, Artphy