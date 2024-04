HB-Café op 24 mei 2024 in Groningen

GRONINGEN – Op 24 mei vertelt Lieke Schoutens tijdens het HB-Café over Neurodiversiteit, hoogbegaafdheid en werk.

Neurodiversiteit is een steeds populairder wordend begrip dat omschrijft dat ieders hersenen anders werken. Het wijst op de verschillen in breinen en neurocognitief functioneren. Met neurodivergente mensen worden voornamelijk mensen met ADHD, ADD, ASS en dyslexie bedoeld. Ook hoogbegaafdheid wordt met regelmaat onder neurodivergentie geschaard. Maar is dat terecht? Waarom wel of niet? Hoeveel overlap bestaat er eigenlijk tussen bijvoorbeeld autisme en hoogbegaafdheid? En lopen autistische en hoogbegaafde werknemers tegen soortgelijke problemen aan?

Stereotypen, stigma’s en neurodiversiteit op de werkvloer

Gedurende verschillende banen merkt Lieke dat ze behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur. Ze zit met vragen die niemand anders lijkt te stellen en zet vraagtekens bij processen en geldende normen. Uiteindelijk besluit ze voor zichzelf te beginnen op het gebied van neurodiversiteit en werk. In haar contact met klanten en neurodivergente personen leert ze dat veel autistische werknemers tegen allerlei hindernissen aanlopen die met weinig kosten en met begrip (weg)genomen kunnen worden. Door gesprekken aan te gaan met andere neurodivergente werknemers en door literatuuronderzoek te doen, blijkt dat dergelijke hindernissen ook ervaren worden door hoogbegaafde mensen. Met haar bedrijf Divergentia probeert ze meer bewustwording te creëren van neurodiversiteit en probeert ze het verantwoordelijkheidsgevoel van werkgevers te vergroten voor het creëren van een toegankelijke werkvloer.



Tijdens dit HB-Café deelt Lieke haar persoonlijke ervaringen met autisme en werk. Ook neemt ze je mee in de discussie over neurodiversiteit, de overlap tussen autisme en hoogbegaafdheid, en welke stigma’s en stereotypen daarmee gepaard gaan.



Voor wie?

Dit HB-Café is er voor iedereen die nieuwsgierig is naar (alle aspecten van) hoogbegaafdheid. Wat kenmerkt HB-ers en waarin verschillen we van mensen die zichzelf herkennen in HSP, ASS of ADHD? Iedereen is welkom: of je nu nog volop aan het ontdekken bent wat hoogbegaafdheid is; je je afvraagt of dat op jezelf of iemand uit je omgeving van toepassing is; je al (heel lang) weet dat je hoogbegaafd bent en je nieuwsgierig blijft naar hoe jij je hoogbegaafdheid positief kunt inzetten dan wel graag je ervaringen wilt delen met anderen. Heb je vragen over HB zijn? Stel ze! Weet je al lang(er) dat je hoogbegaafd bent en heb je misschien antwoorden? Je bent welkom om mee te luisteren en te praten en desgevraagd je ervaringen te delen.

Lieke is eigenaar van het organisatieadviesbureau Divergentia en helpt daarmee organisaties en bedrijven neuro-inclusiever te worden. Dit doet ze aan de hand van workshops, organisatieonderzoek en advisering. Verder is ze ervaringsdeskundige op het gebied van autisme en studeert ze aan de open universiteit om uiteindelijk als klinisch psycholoog neurodivergente mensen te kunnen ondersteunen. Ze heeft eerder Psychologie en Environmental Psychology gestudeerd, ze is politiek actief geweest in de gemeenteraad van Groningen en in haar vrije tijd is ze graag bezig met glas-in-lood en mozaïek.



Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur. Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 22.00 uur (met een pauze). Daarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje in de bar.

Locatie HB café Groningen: Flonk Hotel – Groningen Centre, Radesingel 50, 9711 EK Groningen.

Aanmelden kan via de website van het IHBV



Het HB-Café is een activiteit van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV), een kennis-, netwerk- en projectenorganisatie met als doel het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen te verbeteren. Een HB-Café is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten, en daar met andere belangstellenden in een ongedwongen sfeer over te kunnen praten. In het algemeen bestaat het programma uit een presentatie of een interactieve werkvorm met daarna een borrel. De primaire doelgroep zijn hoogbegaafden zelf: mensen die zich herkennen in beschrijvingen van hoogbegaafdheid (er is geen test-eis). Daarnaast zijn partners, collega’s, buren, vrienden, ouders en (volwassen) kinderen welkom. Ook komen er wel coaches die met hoogbegaafden werken. De HB-Café’s zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor het aan de orde stellen van persoonlijke hulpvragen.



Wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is, is inschrijving niet meer mogelijk. Wie dat wil, kan zich op de wachtlijst laten plaatsen door het daartoe bestemde formulier op de evenementen-pagina in te vullen.

Alleen wachtlijstmeldingen die op deze wijze binnenkomen worden in behandeling genomen. We nemen contact op wanneer er een plek beschikbaar komt.

Programma

19.30 uur Opening door Agnes Schilder van het HB-Café Groningen.

Gastspreker: Lieke Schoutens.

20.45 uur Pauze

21.00 uur Vervolg gastspreker met veel ruimte om onderling ervaringen te delen en van elkaar te leren.

22.00 uur Einde programma.

