Scootmobieltochten weer terug bij BCM in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 22 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LOKAAL NOG EEN BUI | VANNACHT VORST AAN DE GROND

Er zijn vandaag nog zonnige perioden maar vaak is er ook bewolking en zo af en toe kan er een bui voorbijkomen. Maar de meeste tijd is het natuurlijk droog en vanavond zijn er sowieso geen buien meer. De maximumtemperatuur is 9 á 10 graden, de wind is zwak tot matig uit het noorden.

Vannacht is er maar weinig wind en het is dan vrij helder, maar het wordt daarmee wel koud. De minimumtemperatuur is ongeveer 0 graden, aan de grond kan het eventjes 2 of 3 graden gaan vriezen.

Morgen is er ook weinig wind en het is ook dan droog met meer zonnige perioden: laat in de avond en woensdagnacht is er vanuit het westen kans op wat regen. Maximum morgen rond 10 graden. Die regen van woensdagnacht wordt ook gevolgd door een woensdag met buien en ook donderdag en vrijdag is er een goede kans op enkele buien. Maar het komend weekend is droger met zonnige perioden en mogelijk een enkele bui. Maar vooral ook met middagtemperaturen van 14 tot 16 graden.