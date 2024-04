StartFest: GA! Maak werk van je toekomst!

ASSEN – Dinsdag 14 mei is het TT Circuit de locatie voor de derde StartFest editie. Dit evenement is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, bestaande uit 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe. De eerste twee succesvolle edities waren in Groningen en Appingedam. De organisatie van deze editie is in handen van Werkplein Drentsche Aa, samen met Werk in Zicht.

Op StartFest draait alles om ontwikkeling en het ontdekken van talenten. Iedereen is welkom. Jong of oud… wat de opleiding, werkervaring of achtergrond ook is. We kijken niet naar een CV, maar naar wat iemand kan.

Opleiders, bedrijven, ondernemers en brancheorganisaties laten op StartFest graag zien wat ze te bieden hebben. Door doe-activiteiten inspireren we inwoners in hun ontwikkeling, Dit kan zijn (meer) gaan werken, een (andere) baan, beginnen met een opleiding, vrijwilligerswerk of beginnen met een oriëntatie. Iedere beweging is waardevol. Er zijn zo’n 135 bedrijven en organisaties op het festival aanwezig. Gidsen staan klaar om bezoekers op weg te helpen en te ontdekken wat hun talenten en mogelijkheden zijn.

Dinsdag 14 mei kan iedereen gratis binnenlopen op het TT Circuit tussen 10.00 en 20.00 uur.

Er is van alles te doen: Bezoek de grootste hijskraan van Noord-Nederland, ontdek interessante weetjes en doe proefjes in de wetenschapsbus van de RUG, neem een kijkje bij een echte racewagen en test of jij de nieuwe Max Verstappen bent in de ‘race for talent container’ en win kaartjes voor de Formule 1 wedstrijd in Zandvoort. Of help mee boeven vangen en sluit ze op in de boevenbus. Loop vervolgens nog even door de CV-wasstraat en laat je haar, kleding en voor wie wil, zelfs de make up doen en volg de workshop CV maken. Daarna wordt er een foto van je gemaakt die direct op je CV of LinkedIn profiel kan. Of hou je meer van voetbal dan kun je kaarten winnen voor Nederland – Polen. Heb je al eens een raam op hoogte gelapt? Het kan op StartFest. Of doe mee met de stofzuigerrace – je kunt het bij ons uitproberen. Benieuwd naar het kleinste ziekenhuis van Nederland? Het Medisch Centrum op het TT Circuit opent speciaal voor StartFest zijn deuren. Dit alles is mogelijk op StartFest.

Of volg workshops: Heb je teveel energie? Doe dan mee met boksen en ontdek je ongekende krachten. Op zoek naar die nieuwe baan? Zorg dat je bij de workshop Matching & Carrière Tool bent en vind jouw droombaan. Last van teveel prikkels? Leer alles over hooggevoeligheid en hoe je daarmee kunt omgaan. Ben je vrouw en worstel je met overgangsklachten. Ook daarmee kunnen we je helpen op StartFest.

Ook kinderen kunnen mee, er is een kidscorner met professionele begeleiding.

Voor meer informatie en updates over het programma, bezoek www.StartFest.nl of volg StartFest op social media.

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen en de Europese Unie.

