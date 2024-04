Stomend door de lente op de grens van Groningen en Drenthe

STADSKANAAL, VEENDAM, NIEUW-BUINEN – De meivakantie staat voor de deur. En dat betekent weer dat de stoomtrein van Museumspoorlijn STAR weer gaat rijden op de grens van Groningen en Drenthe. De komende weken staan weer bol van activiteiten bij de STAR.

Ritten in de meivakantie

In de meivakantie rijdt de stoomtrein diverse dagen: op 28 april, 1, 2, 5 en 9 mei. Op die dagen rijdt de trein twee keer tussen Stadskanaal en Veendam. Op 1, 2 en 9 mei rijdt de trein ook tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Reserveren voor deze ritten is niet nodig.

100 jaar spoorlijn Stadskanaal – Ter Apel

Op 2 mei 2024 is het exact 100 jaar geleden dat de spoorlijn van Stadskanaal naar Ter Apel Rijksgrens (STAR) werd geopend. Een lijn die voor een deel maar korte tijd in gebruik is geweest. Nu liggen de rails nog tot en met Musselkanaal. Maar wat is er van die oude spoorlijn nog te zien? Op 2 mei kun je met een excursie mee langs de oude (spoorse) locaties. Dat gaat per trein en bus. Voor deze excursie is reserveren verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt!

Nationale Stoomtreindag (Hemelvaartsdag)

Op Hemelvaartsdag (9 mei 2024) is het weer Nationale Stoomtreindag. Alle railmusea in Nederland zijn dan weer geopend voor het publiek. Traditiegetrouw staat deze dag bij Museumspoorlijn STAR weer in het teken van Stukgoederenvervoer. We laten zien hoe de trein een belangrijke rol speelde in het transport van goederen. Op deze dag rijden de treinen Stadskanaal en Veendam en tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen. Te Stadskanaal wordt ook gerangeerd met goederenwagons. Daarvoor wordt o.a. ook de ‘vuurloze’ stoomlocomotief gebruikt.

